Mod bunden

MAN TROEDE, at bunden var nået – men nej. Dansk Folkeparti formår til stadighed at sænke standarden i debatten om flygtninge og indvandrere.

Senest er det vragede folketingsmedlem Martin Henriksen, som frem til valget i 2019 tegnede partiets udenrigspolitiske linje, trådt ind i manegen.

HAN ER IFØLGE Politiken fortørnet over, at Mette Frederiksen lagde et billede ud på de sociale medier af en kvindelig sundhedsmedarbejder, der iført tørklæde var i gang med at vaccinere statsministeren.

Henriksen, som er ansat af partiet og medlem af hovedbestyrelsen, blæste til angreb, da han blev opmærksom på billedet, og beskyldte Mette Frederiksen for at lave et ’reklameindslag for islam’.

DET VAR DOG for lavt selv for hans partikammerater Peter Kofod og Anders Vistisen, som tog stærkt afstand i en mail til hovedbestyrelsen:

’Vi kan godt have en benhård indvandringspolitik og stadig se andet end problemer. Eller i det mindste ikke bruge en konkret sundhedsmedarbejders positive bidrag til at løfte en udlændingediskussion.’

DET STOPPEDE dog ikke Martin Henriksen, som meddelte, at han personligt ikke ønskede at blive vaccineret af en person iført tørklæde!

Så dybt kan man altså synke i den offentlige debat, Normalt plejer vi at bedømme folk på deres handlinger – men sådan er Henriksen ikke skruet sammen.

OG HAN HAR ovenikøbet fået støtte fra en kollega i hovedbestyrelsen, Erik Høgh-Sørensen, der på de sociale medier kritiserer statsministeren for at fedte for ’import-vælger-segmentet’.

MED DEN FORM for debat kan det jo ikke undre mange, at Dansk Folkeparti er faldet nærmest lodret i vælgernes gunst de senere år.

Alle midler – også de mest obskøne – tages i brug for at dæmonisere ikke-etniske danskere i håb om at fravriste Nye Borgerlige stemmer.

GANSKE VIST HAR vælgerne heldigvis smidt Martin Henriksen ud af Folketinget, men hans position er stadig stærk i partiet.

Det er tankevækkende, at Kristian Thulesen Dahl og den øvrige partiledelse forholder sig tavse.

MAN SIGER, at den, der tier, samtykker. Det håber vi ikke er tilfældet i Henriksens parti.