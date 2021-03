Mod nye nederlag

DET ER EN SÆRLIG ironi, at Britt Bager har forladt Venstre til fordel for de konservative. Det er et parti, som Venstre efterhånden ser ud til at bytte skæbne med.

MANDAG FORTALTE en Voxmeter-måling, at Venstre vil blive halveret, hvis Mette Frederiksen udskriver folketingsvalg nu.

MARKUS KNUTH, Lars Løkke, Inger Støjberg, Kristian Jensen (et mandat, der dog bevares) og nu også Britt Bager er på det seneste redet ud ad porten på en politisk borg, der stadig ligger hen i brokker efter det interne slag mod Lars Løkke Rasmussen – manden, der bliver ved med at insistere på, at han er Danmarks ’moralske statsminister’.

DET ER MULIGT, at Venstre en dag bliver den nye formands parti, men tilsyneladende først når tilstrækkeligt mange har forladt det. Blødningen vil tydeligvis ikke stoppe.

INDEN RESTERNE AF partiet og formanden får set sig om, kan de sagtens ende med en historisk nedtur, man skal til Det Konservative Folkeparti for at finde mage til. Derfor har Britt Bagers sortie til Søren Pape Poulsen og kompagni sin egen indbyggede pointe.

VENSTRES NUVÆRENDE 42 mandater er præcis det samme antal, som Poul Schlüter toppede de konservative med i 1984. Men siden begyndelsen af halvfemserne faldt og faldt partiet. De konservative synes først nu at være ved at komme sig med de foreløbig 14 mandater.

FORMAND ELLEMANN forekommer magtesløs. Han har støtter i partiet, ja. Men det værste for partiformanden og partiet er, at vælgerne netop også skrider i stort antal.

SELV BLANDT HANS tilbageblevne støtter regnes der formentlig på, om de ved et kommende valg overhovedet får en plads på tinge. Og er der i så fald grønnere enge andre steder? Der er tale hermed om en ond cirkel for partiet.

MEN BØR VENSTRE så ikke bare finde en anden formand? Flere kommentatorer er begyndt at spekulere heri. Og svaret er, at det vil være strategisk dumt. Partiet skal bruge Ellemann.

ET KOMMENDE valgnederlag bliver sandsynligvis grusomt, hvorefter der bliver brug for at kunne klistre det på ryggen af Jakob Ellemann-Jensen. Derpå kan man vinke både ham og nederlaget farvel og hævde, at man nu begynder på en frisk.

I VIRKELIGHEDEN tæller Venstre derfor mest af alt ned til den endelige ydmygelse. Den vil ikke skyldes Jakob Ellemann alene. Langtfra. Den vil også i høj grad skyldes det, der kom før ham.