Modbydelig nervekrig

'BØRNENE skal ud af Sjælsmark Kaserne ...'

SÅDAN lød et af kravene fra Mette Frederiksens støttepartier sidste efterår til den selvudråbte 'børnenes statsminister', når det gælder afviste asylsøgere med børn på udrejsecenteret i Hørsholm.

INGEN af støttepartierne havde dog drømt i deres vildeste fantasi om den løsning, som S-ordføreren Mattias Tesfaye nu har smækket på bordet som svar på børnenes mistrivsel:

'SÅ må børnene tvangsfjernes af Hørsholm Kommune! Sådan gør vi i Danmark, når forældre har mistet evnen til at tage vare på deres børn' (det viser sig så, at kommunen allerede HAR måttet tvangsfjerne børn).

MEN DÉT, Tesfaye nu foreslår som en løsning på en tragedie, er jo rablende absurd: Det er jo staten, der med vilje gør forholdene så ubærlige for børnene. Formålet er at køre forældrene møre, så familierne rejser hjem. Deres håb om asyl har ingen gang på jord, selvom de har været her i årevis.

SOM ombudsmanden og mange andre meget rigtigt påpeger, er det svært at være en god forælder, når man ikke selv må lave mad til sit barn, tjene penge, tage et arbejde, have et køleskab eller et fjernsyn. Og hertil er standard-indvendingen hver gang både fra Støjberg og Mette Frederiksen: Forældrene har frihed - til at rejse hjem! Ingen holder på dem.

OMBUDSMANDEN har i en rapport kort før jul indtrængende bedt om, at børnenes forhold på udrejsecenteret i Hørsholm ændres. Dét her går ikke. Barneskæbner bliver trampet i stykker af uro, ensomhed og uoverskuelighed. Forholdene skal, helt bevidst fra statens side, være utålelige uden at overtræde konventionerne. Dét er de også! På den måde er centeret en kæmpe succes! Børn, der opholder sig der gennem længere tid, ender som indadvendte zombier eller skrigende i afmagt.

MEN KYNISMEN er åbenbart grænseløs, når det gælder nervekrigen mellem myndighederne og de afviste asylsøgere. Børnene bliver brugt fra begge sider, men forældrene står i den mest desperate situation.

EN FAR på Udrejsecenter Sjælsmark filmede forleden, hvordan hans femårige dreng bad om broccoli og kartofler i centerets kantine - og fik nej. Reglerne siger, at disse udsøgte delikatesser er forbeholdt børn under fem år, og Amin er fyldt fem.

HARMEN på de sociale medier steg til orkanstyrke. Alligevel fastholdt både Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl: 'Det kan ikke nytte noget, vi bliver bløde på det her punkt.' 'Jeg tror ikke forholdene er så ringe, som de bliver gjort til.'

JO, DET NYTTER noget at blive bløde! Taberne er ellers uskyldige børn. Dén perverse krig må høre op. Børnene skal ud af kasernen, om det sætter udvisningsprogrammet nok så meget tilbage.