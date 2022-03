MODIGE MARINA

DER BERETTES lykkeligvis en del om heltedåd ved fronterne i det russiske overfald på Ukraine. Men lad os fremhæve Marina Ovsjannikovas mod.

MANDAG AFBRØD HUN Putins propagandamaskine. Vi taler nyhedsudsendelsen i russisk stats-tv, hvor hun er ansat. ’Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer,’ havde hun skrevet på et hjemmelavet skilt. Hun råbte dertil ’Stop krigen’, inden kanalen klippede væk, og hun blev fjernet.

MARINA OVSJANNIKOVA må inden sin demonstration have været klar over konsekvensen. Putin har ikke bare indført en lov, hvor ’propaganda’ mod hans krig kan straffes med op til 15 års fængsel. Han har øjensynligt også genindført et sovjetisk-lignende terrorregime, hvor man måske igen vil se de borgere, der påberåber sig ytringsfrihed, blive sendt til lejre i Sibirien.

OVSJANNIKOVA BLEV FREMSTILLET i retten i Moskva tirsdag. Her blev hun ’blot’ præsenteret for en bøde, hvilket om noget illustrerer regimets dilemma i sagen. Med en årelang fængselsstraf ville man udelukkende bekræfte Ovsjannikovas vidnesbyrd. Og dermed magtbeføje hendes udsagn om krigen. Men med en mild dom afskrækker man ikke andre modige russere fra lignende udsagn.

TV-REDAKTØRENS AKTION var dermed et direkte og effektivt angreb på en front i krigen, som er lige så væsentlig som militærfronten. Det var et fremstød mod den propagandamur af løgne over for det russiske folk, Putin hver dag bygger på for at retfærdiggøre sit overfald på Ukraine.

Og Ovsjannikova gennemførte det uden noget som helst håb om bagefter at kunne undslippe. Det er det, man kalder civil courage. Ja, måske endog vel vidende, at hun dermed har gjort sig til et stærkt symbol. Hun havde forinden produceret en video, hvor hun begrundede aktionen:

’Jeg skammer mig over at have fortalt løgne gennem skærmen. Skammer mig over, at jeg har tilladt russerne at blive zombier ... Frygt intet, de kan ikke fængsle os alle,’ siger hun blandt andet i videoen, hvor hun også oplyser, at hendes far er ukrainer, og moderen russer.

DET STATSLIGE RUSSISKE tv er efter sigende primær nyhedskilde for 70 procent af russerne. Det er sandsynligt, at Ovsjannikovas protest ikke ændrer den russiske offentlighed lige nu og her. Men enhver dæmning risikerer at kollapse over tid, så snart den gennembrydes af selv den mindste sprække.

LAD OS ERKLÆRE Marina Ovsjannikova en af vor egne. En demokrat. Og en prisværdigt modig demokrat, hvis skæbne vi bør holde øje med.