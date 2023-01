Mønsterbryderen

DETTE ER IKKE nogen nekrolog over Ritt Bjerregaard; dem bliver der skrevet rigeligt af i disse døgn. Men Ritts død – jo, hende kan vi godt være på fornavn med – er en god lejlighed til at standse op og overveje demokratiets tilstand.

Hvor kom Ritt fra? Hendes far var snedker. Hun blev født under besættelsen og voksede op i Flensborggade på Vesterbro. I en toværelses lejlighed med toilet på trappen, kakkelovn i stuen og isblomster på vinduerne. Hun blev uddannet som lærer, men blev så pludselig inviteret indenfor i politik. Og hun ville noget i politik; hun har mange gange fortalt om sit ønske om at gøre noget for dem i samfundet, som andre overser.

Ritt var på den måde en mønsterbryder. Hun kom ind i politik med de erfaringer, det nu giver at vokse op i et københavnsk arbejderkvarter, og de erfaringer var hun ikke alene om i den tids politik.

I DAG VILLE hun have været en virkelig mærkelig fugl på Christiansborg, for der er ikke så mange mønsterbrydere tilbage i Folketinget. Det er ganske vist en myte, at det typiske folketingsmedlem er cand.scient.pol. og er gået direkte fra eksamensbordet og ind i politik og derfor må skrive sine vagter fra burgerbaren i studietiden på cv’et for dog at få det til at ligne noget. Der sidder stadig mennesker i Folketinget, som kender verden udenfor.

Men lad os som eksempel tage statsministeren, Mette Frederiksen – hende er vi ikke på fornavn med, nej. Hun har en master i afrikastudier. Hendes arbejdserfaring består i ét år – som ungdomskonsulent i LO. Sådan set er hun også en mønsterbryder, for hendes far er tidligere typograf. Det er bare lidt lang tid siden, hun brød mønsteret. I dag er hun en del af det.

DET MØNSTER SIDDER dansk politik fast i. Det ligger nær at tro, at hele store bededags-halløjet skyldes, at for få af politikerne ved, hvordan vintertrætte danskere kan få lys i øjnene af at snakke om ’storebededagsferien’, disse herlige tre dage i træk, hvor man kan holde ferie på forskud. Tilsvarende med den bombastiske proklamation om, at folk da ville få løn for den tabte fridag. Måske vidste ministrene simpelthen ikke, at månedslønninger ikke stiger og falder i takt med antallet af arbejdsdage på en måned.

SÅ PÅ DEN MÅDE er afskeden med Ritt Bjerregaard også afskeden med en helt nødvendig type politiker, og denne ledende artikel bliver alligevel en nekrolog; ikke over Ritt, men over et politisk system, hvor borgerne reelt er repræsenteret.