Mørke-Mette

Elefanter spises nemmest i små bidder, magt udøves lettest i mørke.

Det ved enhver erfaren storvildtjæger og politiker. Derfor må lygten nødvendigvis rettes mod Mette Frederiksen og hendes hedengangne håndlanger Martin Rossens langsigtede magtplan, hvis man vil forstå det giftige perspektiv i mink-sagen eller sms-skandalen.

Ellers risikerer plumrådne argumenter som; ’hun havde jo ikke noget motiv, derfor er det ikke så slemt’, at vinde ved middagsbordene.

For ti år siden huserede Martin og Mette i Beskæftigelsesministeriet.

Det var de første, spæde ministererfaringer for hele Mettes generation. Ofte piblede det frem med frustrationer om, hvordan embedsværket var tonstungt at danse med, hvordan bureaukraterne trænerede deres nødvendige politik. Jeg ved det, for jeg lagde øre til det i årevis. Morten Bødskov blev fældet af en ’nødløgn’ til det dødbesværlige Folketing. Samme Bødskov plæderede for ’et fortroligt rum’, hvor politikere kunne føre politik uden snagende offentlighed.

Mette blev justitsminister og senere partiformand. Vi ved ikke præcis, hvornår hun begyndte at slette sms’er. Vi ved heller ikke, hvornår hende og Rossen fostrede den plan, hun nu selv fedter rundt i. Mere magt til statsministeriet, Rossen fik den nye titel af stabschef. Langsom S-forgiftning af embedsværket, bonkammerater i hobetal sivede ind på ellers neutrale pladser i ministerierne.

Og Mette og Martin fik det fortrolige rum i sms’erne, som overvejende er undtaget åbenhed – og underlagt uklar praksis.

Med mindre corona-lokummet brænder og et flertal vil have det undersøgt i en kommission. Var det her, Mette blev til slette-Mette? Heldigvis for Mette og Rossen fik teknologi-boomer og professor emeritus Jørgen Grønnegaard ikke lige spurgt til sms’er, hvilket han i dag har fortrudt.

Martin Rossen var ikke nævnt én eneste gang i rapportens 600 digre sider. Var det fordi han elskede sms’er? Jamen, måske skrev de slet ikke sms’er til hinanden i toppen. Sit, rul rundt, følg med i mink-kommissionen, hvis du vil høre sms-tonen.

Kan vi så leve med det, som landsmoderen bad os om?

Der er ikke noget galt i at ville magten. Tværtimod. Vi stemmer på politikere, ikke sleske bureaukrater. Men det bør død-og-pine foregå i det åbne. Lad os se, om Mette kan skaffe 90 mandater til ulovligt at nedlægge erhverv i fremtiden, til fri leg på sms og til et politisk embedsværk. Ellers må hun gå til valg på det. Hvis ikke, forpestes retsstaten. Så nej, vi kan ikke bare leve med det.