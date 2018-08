Burkaloven er en fejl. Den er dårligt tænkt og ringe udført. Men værst af alt vil den formentlig også være kontraproduktiv.

Loven er det modsatte af, hvad Danmark bør være. Den er tvang. Den spejler blot vore modstanderes fundamentalisme.

Onsdag fik man så i bogstavelig forstand ’demonstreret’, at loven er så tåbelig, at kun reaktionerne mod den forekommer mere åndssvage.

Mange til demoen foran Bellahøj Politistation var åbenbart seksuelle minoriteter. Transpersoner gik arm i arm med lovreligiøse mennesker, der i fald disse får deres kalifat, formentlig vil henrette seksuelle minoriteter som noget af det første.

Det var dertil bemærkelsesværdigt, hvor få burkaer og niqaber, der kunne opbydes.

Som et komisk vidnesbyrd om, hvor omfattende ’tildækningsproblemet’ i Danmark reelt er, havde både Berlingske og Politiken et stort interview med en niqab-bærende kvinde på demo-dagen. Den samme niqab-bærende kvinde, vel at mærke.

Angsten for kvinder i niqab eller burka, muslimske piger i burkinier og halalkød har fået nationen til at syre til og forkrampe. Faktisk i en grad, så man må konkludere, at det er islamister, og diverse mørkepræk, der sætter dagsordener i Danmark i disse år.

Vi må være en nation uden selvtillid. Vi spiller deres spil i stedet for at spille vores eget. Hvis visse kvinder er udsat for social kontrol, hvorfor så kriminalisere dem?

Burkaloven ligner mere en gave til dem, der kontrollerer muslimske kvinder end til kvinderne selv. Patriarker og fundamentalistiske imamer griber sikkert gladelig denne chance for at påpege det liberale samfunds hykleri og fængsle kvinden fuldstændigt i hjemmet. Hvormed det hele netop vil vise sig kontraproduktivt.

Burka og niqab bliver måske sågar det nye ’punk’. Her kan man pludselig iklæde sig rebellens rolle, og oprøret kan endda måles i stofmeter.

Og det er selve pointen. Det er læren. Giv ikke mørket næring.

Vi i Danmark burde i stedet have sagt: Vi kan tage det. Vi kan tåle det. Det er vores demokrati. Vi er jer overlegne. Vores samfund er så meget bedre end jeres, at I aldrig vil have en chance for i længden at modstå smagen af frihed og fordelene ved lyset.

Vores tro på frisind og frihedsrettigheder er jeres tro på en rigid gud overlegen.

Hvis folk er tryggest i formummelse og mørke, er lyset fjenden. ’Nul-tolerance’ og tvang vil næppe få disse folk ud af skyggerne. Det vil snarere få dem til at søge længere ind. Hvis målet er at værne det frie samfund, hvorfor så vedtage love, der indskrænker frihed?