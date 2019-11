Molboer i Odense

ER DET en joke, tænkte man i første omgang.

MEN NEJ ... Odense Kommune og tre boligselskaber er i gang med at belønne kriminelle, der har fået en dom efter straffeloven i år, med penge. Bare forbryderne fraflytter deres almene boliger i et bestemt område. De får gratis flyttehjælp, 14 dages husleje i den nye bolig, og de skal ikke betale indskud, hvis de rømmer inden nytår.

MAN belønner altså kriminelle, mens almindelige beboere må flytte for egen regning.

FORMÅLET er et af de mere bizarre bogholderkneb i nyere tid: Hvis boligselskaberne kan få 10-12 kriminelle til at flytte, kan Riising-området lige knibe sig under grænsen for at komme i kategorien ’hård ghetto’, med alt hvad det indebærer af krav om forbedringer og nytænkning.

GHETTOPLANEN har som bekendt ganske bestemte grænser for, hvor mange arbejdsløse, kriminelle, folk uden uddannelse og beboere af anden etnisk herkomst og deres efterkommere der skal bo i et almennyttigt byggeri, for at slippe for benævnelsen ’ghetto’. Formålet er et opgør med parallelsamfund. Er man en ’hård ghetto’, fordres drastiske tiltag, såsom at rive blokke ned, sælge lejligheder, dele store lejligheder op i små ungdomsboliger, eller ligefrem hjælpe folk på overførsels- indkomst i job. Arbejdet er allerede i gang med større og mindre succes rundt omkring i landet.

I ODENSE går man derimod tilsyneladende mere til værks som molboerne, der fik otte mand til at slæbe en hyrde ud i kornmarken for at jage en stork væk. Han trampede ganske vist ikke kornet ned, men det gjorde de otte tumper, der bar ham på en låge ...

FLYTTEBONUSSEN ligner molboernes kortsynethed. Overalt i landet, politisk og i selve boligområdet ved Riisingparken mv. i Odense, tager man sig til hovedet: I stedet for at gøre noget reelt trodser man enhver form for retsfølelse og retfærdighed ved at belønne kriminelle. Goddaw do.

KOMMUNEN og boligselskaberne forsøger at fremstå som afmægtige ofre for galskab fra Christiansborg, og den er der bestemt også ofte god grund til at kritisere. Nu er det, ifølge boligselskabet, ghettoplanens skyld, hvis de ’tvinges til’ i den sidste ende at rive 60 pct. af boligerne ned.

PROBLEMET er bare, at det er svært at få øje på den store aktivitet i området indtil nu, hvor lokummet brænder efter tre år med ’dårlige tal’ for beboersammensætningen.

INITIATIV-RIGDOMMEN hos de ansvarlige har tilsyneladende lyst som en træt Nefa-lygte en grumset novemberdag. Jagten på flyttevillige kriminelle har da også indtil videre givet nul respons.

BOLIGMINISTEREN skal formentlig på banen. Han lagde ud med personligt at afskaffe ordet ghetto i sommer, fordi det signalerer noget deprimerende. Ikke at afskaffelsen hjælper på problemerne. Måske kan han også trylle Odenses ’udfordrede områder’ om til en succes – på papiret.