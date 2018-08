FOLKETINGETS FORMAND skal være upartisk, men den regel har Pia Kjærsgaard brugt weekenden på at skrotte.

I et stort interview med regeringsavisen Berlingske kritiserer hun skarpt små partier for at skabe parlamentarisk kaos, fordi de stiller ultimative krav til en kommende regeringsdannelse.

PIAS FORDØMMENDE pegefinger er rettet mod Alternativet, de radikale, Enhedslisten og Nye Borgerlige.

Så mor er bekymret. Folketingets førstekvinde kræver ’ordentlighed’.

– Vi har ikke tradition for at være ultimative i Danmark, og jeg bryder mig ikke om, at vi laver om på det, siger hun.

JA, DET ER latterligt, når f.eks. Uffe Elbæk puster sig op og vil være statsminister. Og det skaber kaos, når Morten Østergaard kræver Mette Frederiksens underskrift på, at hun vil vende Dansk Folkeparti ryggen efter næste valg.

Men de er i deres gode ret til at agere politisk, som det passer dem, og gøre oprør mod en blokpolitik med kun to kandidater som statsminister.

De står kun til ansvar over for vælgerne – og ikke Pia Kjærsgaard.

DERES ULTIMATIVE udmeldinger skaber uro og forvirring, men også opmærksomhed, debat og omtale. Og det er folkestyrets sjæl, uanset hvad Folketingets høje formand mener.

Hun har vist i øvrigt glemt sit eget partis ultimative krav om, at Liberal Alliance ikke må indgå i en kommende regering. Der er nemlig ingen fordømmelse af Dansk Folkeparti i Berlingske-interviewet...

DEMOKRATI HANDLER ikke bare om at samarbejde. Det handler også om at turde udfordre.

Nøjagtigt, som dengang Pia Kjærsgaard som soldat i Glistrups stormtropper på Christiansborg ultimativt krævede voldsomme ændringer af det danske samfund.

VEL, TIDEN ER en anden, og Pia har gjort karriere som etableret politiker med et belærende og uniformeret syn på, hvad man kan tillade sig at sige og mene.

Det skaber netop den politikerlede, som hun siger, hun vil bekæmpe.

Og hendes partiskhed gør hende uegnet til at beklæde den upartiske post, som hun er så inderligt stolt af.