Hvis Dan Jørgensen havde en varmluftkvote, ville den være opbrugt.

Onsdag reagerede klimaministeren på en leder i Ekstra Bladet, der netop påpegede hans omfattende snak over for hans og regeringens mangel på handling på klimaområdet.

Klimaministerens behov for at tale overalt om, hvor klimagod han er, er umætteligt. Nærmest omvendt proportionalt med alt det, han lovede, og som skæppede i valgurnerne før valget, men som ikke bliver til noget,’ noterede lederen.

Hertil skrev Dan Jørgensen, at regeringen såmænd blot tilser, at klimapolitikken ikke skaber ulighed: ’Klimapolitikken skal også hænge sammen for dem, for hvem den største udfordring ikke er, hvilken Tesla-model de skal vælge.’

Så det er altså derfor, der ikke kommer til at ske noget, forstår jeg. Ingen drastiske ændringer angående benzin- og dieselbiler f.eks. Og vi må alle begribe, at det bliver ikke på Dan Jørgensens eller socialdemokraternes vagt, at der sættes ind med effektive CO2-afgifter. For ’sociale hensyn og ønsket om at skabe jobs skal gå hånd i hånd med klimapolitikken’.

Jamen nobelt! Vi skal passe på Arne, før vi passer på kloden. Jeg skal slet ikke gå ind i visdommen eller manglen på samme heri. Men det blotlægger unægtelig, at Dan Jørgensens kamp mod global opvarmning snarere var en talestreg, der kunne få partierne bag det såkaldte forståelsespapir til at skrive under, end et løfte om at ville redde verden. Gode hensigter er gratis. Og de kan tilsidesættes, hvis man støder på endnu bedre hensigter.

Problemet kan enhver få øje på. Der står ’Mr. 70 procent’ på ryggen af Dan Jørgensen. Han har selv skrevet det med bred pensel. Regeringen skal have nået 70 procents reduktion af CO2 om ti år. Men vi kan allerede konstatere, at det er et politisk svindelnummer. Eller i bedste fald udtryk for overvurdering af egne evner. Hvad der får Jørgensens ’70 procent’ på ryggen’ til at ligne de mænd, der har købt en T-shirt, hvorpå der står ’Awesome’.

Hvorfor ikke bare holde op med at forsøge at holde os for nar? Og i stedet lade os lede af, hvad teknologien faktisk formår og kan udvikle? Hvorfor ikke droppe de 70 procent? Ingen er villige til at betale prisen. Og tydeligvis mindst af alle en klimaminister og et socialdemokrati, der med påfuglemanerer, konstant og knejsende, skridter haven af, men gemmer sig i busken, så snart nogen vil inspicere fjerpragten.

Det er ved at udvikle sig til en farce. Det næste bliver vel, at Dan Jørgensen har opkøbt en ny varmluftkvote i lande, hvor man praler mindre.