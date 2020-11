Jeg er til grin – og jeg er ikke den eneste.

Hele ugen har jeg løbet rundt med mundbind. Og her sidst på ugen må jeg sige, at jeg føler mig til grin. Og jeg er ikke den eneste.

Mit mundbind er ellers rigtig flot og med en sjov Ekstra Blads tekst: ’Dette er ikke en mundkurv’.

Mange nikker anerkendende og spørger, om de ikke kan få et. Så jeg har altid nogle ekstra i lommen, pænt pakket ind og med en anvisning på hvordan man skal vaske det ved 60 grader. Det er nemlig et stofmundbind.

Og her er det problemet opstår. For jeg ved ikke, om det er i to eller tre lag.

Før denne uge var der heller ikke nogen der tænkte på, hvor mange lag vores mundbind har. Men så kom historien om Adidas’ mundbind, der kun var to lag. Og så kom Sundhedsstyrelsen på banen. Som altid på bagkant og som altid med en uklar melding. Nu anbefalede man tre lags engangsmundbind. Hvorfor hede hule helvede fik vi ikke det at vide fra begyndelsen?

Virkeligheden er altså, at halvdelen af de, der nu bruger mundbind, formentlig går rundt med et, der ikke virker. Men det er tilsyneladende ligegyldigt. Jeg gik selv ind for mundbind tidligere på året. Som et symbol, der minder os alle om, at corona stadig er der. Men tingene kan også blive for symbolske og ikke mindst for komplicerede. Det man i virkeligheden gør nu, er at give os alle en falsk tryghed, fordi vi tror, at når sidemanden i bussen har mundbind på, så er alt godt. Det ved vi så nu, at det overhovedet ikke er.

Og i øvrigt ved vi heller ikke, om selv de rigtige mundbind med tre lag, der foldes rigtigt sammen i lommen og smides ud eller vaskes rigtigt, overhovedet virker. Der er ellers lavet et kæmpe studie med 6000 deltagere. Dansk i øvrigt. Men der er ingen grund til at gå i selvsving i national stolthed, for selvom undersøgelsen er færdig, så er den ikke blevet offentliggjort. Lægerne der står bag vil nemlig ikke fortælle om resultaterne, før de får deres undersøgelse optaget i et stort internationalt lægetidsskrift. Og det er der åbenbart ingen tidsskrifter, der vil.

Er det fordi, at undersøgelsen viser, at selv de ’rigtige’ mundbind heller ikke virker? Det vil naturligvis være en bombe under hele smittebekæmpelsen, hvor utroligt mange har lagt alt for mange æg i mundbindskurven.

Imens kan vi så løbe rundt og være til grin med mundbind på. Det overlever jeg. Det skal bare ikke blive til en mundkurv.