Mundkurven

KØBENHAVNS overborgmester, Frank Jensen (S), pustede sig gevaldigt op, da en whistleblower på rådhuset i 2017 lækkede oplysninger om, at den daværende beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev (R), uden betaling havde brugt rådhusets festsal til sit bryllup.

Over-Frank kaldte lækken for ’helt uacceptabel’ og uddelte kollektiv skideballe. Ja, han overvejede sågar at politianmelde whistlebloweren, hvis den formastelige ellers kunne findes.

NU HAR Ombudsmanden fastslået, at whistlebloweren var i sin fulde ret til at videregive oplysninger til B.T. om særbehandlingen af Anna Mee Allerslev. Det var lovligt at afsløre, at borgmesteren slap for at betale de 65.000 kr. for leje af festsalen, som andre skal hoste op med.

Desuden har den skræppende overborgmester erkendt, at hans trusler var helt hen i vejret.

SÅ VIDT, så godt. Og så alligevel ikke. For nu er Justitsministeriet på opfordring fra Ombudsmanden i gang med at præcisere vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed, herunder hvilke oplysninger offentligt ansatte må videregive uden risiko for at blive fyret.

MEN JUSTITSMINISTERIETS udkast er en farlig fristil, der ikke præciserer, men derimod begrænser offentligt ansattes ytringsfrihed. Som formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, siger til Politiken:

’Med de her ændringer bliver rammerne uklare, og det opfatter jeg som skadeligt for ytringsfriheden.’

JUSTITSMINISTER Søren Pape Poulsen (K) afviser selvfølgelig, at der er tale om en regulær mundkurv, og det kan man vælge at tro på. Eller man kan vælge at vurdere, hvad ministeren indtil videre har gjort for at skabe gennemsigtighed i myndighedernes arbejde og beslutninger.

OG HER hænger ord og handling ikke sammen. Før Søren Pape Poulsen blev minister, bedyrede han f.eks., at offentlighedsloven – af Ekstra Bladet døbt mørklægningsloven – skulle ændres. Det projekt har han for længst begravet.

WHISTLEBLOWERE i det offentlige og private spiller en væsentlig rolle i et retssamfund. Men omkostningerne kan være store. Sporene skræmmer.

Den ansatte bag afsløringen af Danske Banks monstrøse hvidvask blev truet. Medarbejderen, der offentliggjorde de kolossale vinindkøb i Akademikernes A-kasse, er fyret. Det skriger til himlen.

DET SAMME gør justitsministerens udkast til, hvornår offentligt ansatte må slå alarm.