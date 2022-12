Når folk falder opad

DET ER ET forbløffende syn. Folk, der befinder sig så højt på strå, at de mod al fornuft og rimelighed falder opad.

Henrik Studsgaard var hjemsendt som departementschef for Miljøministeriet. På grund af sin rolle i minkskandalen. Men nu har manden fået et direktørjob for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.

Og så er alt tilgivet. Eller glemt.

MINKKOMMISSIONEN konkluderede ellers, at departementschefen ’havde begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der var grundlag for at drage ham til ansvar.’

Det er der ikke længere, når Studsgaard ophører som departementschef, siger reglerne.

Annonce:

DE FLESTE danskere vil have svært ved at se logikken. Tænk sig, hvis alle borgere kunne slippe for at stå til ansvar for grove forseelser på jobbet, hvis blot vi skifter arbejde. Det er intet under, at minkavlere erklærer sig forurettede i anledning af nyheden. Men resten af Danmark bør også være det.

Vi taler en klar krænkelse af retsfølelsen. Og tilmed set i et større perspektiv, når vi taler minksagen i det hele taget.

UD AF TI embedsfolk udpeget for stærkt kritisable roller i sagen af kommissionen er de ni nu gået mere eller mindre fri. Bortset fra nogle irettesættelser og uddelte advarsler. Inklusive til den øverste af alle, departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen.

Henrik Studsgaard var endda departementschef i det ministerium, der havde hovedansvaret for at sørge for lovhjemmel til aflivning af samtlige mink i Danmark. Under kommissionsafhøringen oplyste han, at spørgsmålet ikke var ’top of mind’ hos ham på det møde, hvor den lovstridige beslutning blev truffet.

Annonce:

DET VAR tillige Studsgaard, der modtog sms’er fra nævnte Barbara Bertelsen. Eksempelvis: ’Hvornår kommunikerer I (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte ;)’, hvor han blev beordret til at tage skylden på sig.

UD AF DE TI embedsfolk resterer nu kun rigspolitichef Thorkild Fogde. Han kan se frem til en disciplinærsag, som alle de forudgående afgørelser på sær vis synes at have decimeret i alvor. Og det på trods af, at Fogde ifølge kommissionen kan drages ansvar for ’medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning.’

MINKSAGEN LIGNER efterhånden en skandale, hvor konsekvensen bliver omvendt proportional for gerningsmændene i forhold til sagens principielle uhyrlighed og omfang. Og hvor tillidssamfundet Danmark kan være tilstødt et banesår.

Alle ved jo, det er mod al orden, når folk falder opad.