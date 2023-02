Når grådighed går godt

DU BLIVER sikkert snydt af din bank. Hvad enten den hedder Danske Bank, Nordea, Jyske Bank eller noget fjerde. Det gør vi, hvis vi har en opsparing stående. Og det har rigtig mange af os. Danske husholdningers samlede indestående ultimo 2022 lød på knap 1100 milliarder kroner - 46 milliarder mere end året før.

DET ER EN GULDRANDET forretning for bankerne. De fleste husker, da stort set alle banker opererede med negative renter. Pludselig skulle vi betale for at have penge stående på kontoen. En forretning, der fik daværende erhvervsminister Simon Kollerup til at skælde ud:

GRÆNSEN ER NÅET. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter man med at pålægge negative renter på flere og flere danskere, sagde han. Nu tjener bankerne i princippet kolossale summer på det modsatte. På ikke at give kunderne en redelig indlånsrente. Det er naturligvis ikke nyt, at pengeinstitutterne lever af en højere rente for at låne penge ud, end de selv betaler for at låne penge af os andre.

MEN ABNORME overskud i mange banker viser, at de i et stykke tid har flået kunderne med en uredelig høj forskel. Oven i folks problemer med - midt i stigende forbrugs- og energipriser - at få enderne til at mødes. Og som kunde har du kun ét våben: Vær kritisk. En banks priser er ikke givet på forhånd. Dem kan man forhandle om. Er du ikke tilfreds, så skift bank.

MAN KAN DOG spørge, om ikke bankerne har en kartellignende metode her. Kun rigmandsbanken Saxo Bank hæver indlånsrenten, hver gang Nationalbanken hæver renten. Og ordningen gælder kun for kunder med over 500.000 kroner på kontoen. Vi har på Ekstra Bladet selvsagt spurgt de største hjemlige banker, Nordea og Danske Bank, hvad de bilder sig ind. Sidstnævnte svarer overhovedet ikke. Og i et skriftligt svar skriver Mads Skovlund, der er direktør for Nordea Danmarks privatkunder:

'VI ANERKENDER ikke præmissen om, at det udelukkende er en ulempe for kunderne.' Han henviser til, at man har udvist nåde ved angiveligt ikke at have sat udlånsrenten yderligere op på det seneste.

ALENE ARROGANCEN i dette udsagn fortæller, hvad bankens moralske beskaffenhed er. Den er ikkeeksisterende. Der er kun bankdirektørers uanstændigt høje lønninger, grådighed og bonusprogrammer og et forlangende om ubegrænset, fri profit. Lige indtil den dag, hvor bankerne igen fejler fælt, som de gjorde op til finanskrisen, og de på ny forlanger regulering, fordi vi nok en gang skal redde dem.