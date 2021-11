’Når ingen andre tør’.

I 57 ÅR har ’Tør – hvor andre tier’ været Ekstra Bladets slogan.

SÆTNINGEN – i sin tid udtænkt af reklamemanden Morten Jersild – er slet og ret genial. Ud over efterhånden at have opnået ikonisk status, så udtrykker den Ekstra Bladets hele eksistensberettigelse:

AT VÆRE MEDIET, der er parat til at gå det – ja, lige netop! – EKSTRA skridt for at holde magthaverne i ørerne.

’TØR – HVOR andre tier’ har gennem årene været vores ledestjerne.

DET HAR det været, når bolighajer er blevet afsløret. Når plattenslagere er taget med bukserne nede. Når politikere igen og igen er grebet i at være sig selv nærmest. Når elitens oppustede bragesnak er gennemskuet. Når vi har insisteret på at kalde en spade for en spade. Når vi har udstillet hofsnogenes savlende leflen for de kongelige.

OG – IKKE at forglemme – når vi undte læserne (nok især de mandlige) at glæde sig over smukke kvinder i vores spalter. Dengang da dét var udtryk for mod.

HELE VEJEN igennem har vi turdet, hvor de andre ikke gjorde.

MEN MÅSKE – hvis vi nu skal være ærlige – har vi været lidt mindre modige i de allerseneste år. For var det ikke som om, at der sneg sig en berøringsangst ind – en frygt for at gå imod elitens diktat om, hvad der er acceptabelt?

SÅDAN SKAL det ikke være. Ekstra Bladet skal aldrig være bange for at ødelægge den gode stemning. Eller at støde de fine på manchetterne. Vi er der for de mange – ikke for en selvbestaltet elite.

HVIS EKSTRA BLADET bliver pænt og går i ét med tapetet, er det alt sammen lige meget.

SIDEN JEG i sommer overtog chefredaktør-posten her på Ekstra Bladet, har det været min ambition at bringe Ekstra Bladet tilbage til rødderne. Til alt det, der retfærdiggjorde ’Tør – hvor andre tier’.

FORSTÅ MIG RET: Meget har forandret sig. Og tak for det. Og er der noget, vi IKKE skal videreføre, så er alt det ved Ekstra Bladet, som tiden i dén grad er løbet fra: Mandehørmen, chauvinismen eller for den sags skyld de hjernedøde udfald fra Nationen!s kommentarspor. Dem lever vi SÅ fint uden. Og hvorfor er Side 9-modellen egentlig altid en pige?

VI SKAL respektere vores journalistiske arv, men også anerkende, at det er nye tider.

Derfor gør vi nu noget vildt. Vi vover det ene øje og ændrer på ’Tør – hvor andre tier’. Fra og med i dag lyder det:

’Når ingen andre tør’.

FORTSÆT SELV: ’Når ingen andre tør – gå efter eliten’, ’– gå hele vejen’, ’–undre sig højlydt’, ’– pille glorien af de frelste’ eller for den sags skyld ’– stille de dumme spørgsmål’.

SMARTE SLOGANS gør det selvfølgelig ikke alene. Gennem vores journalistik skal vi leve op til at være udfordrende, uimponerede, afslørende, magtkritiske, frække, sjove, uhøjtidelige – alt det, som Ekstra Bladet bare SKAL være bedst til.

UD OVER at vi hver eneste dag arbejder benhårdt på at give dig den bedste afslørende, magtkritiske journalistik, vil du også snart kunne se andre forandringer: Vi styrker kulturstoffet. Vi ’demokratiserer’ Side 9 (stay tuned ...). Vi satser på erotik rettet mod kvinder. Og vi planlægger meget mere journalistik, du som læser kan anvende i din hverdag.

SAMTIDIG GIVER vi den gode gamle papirvis en overhaling med langt flere sider og masser af nyt stof.

Vi tror i dén grad på Ekstra Bladets eksistensberettigelse.

OG ÉN TING lover vi: At vi bliver ved med at være den irriterende sten i skoen på eliten – hvad enten den består af politikere, erhvervspinger, kultursnobber, kongelige eller hysteriske meningsdiktatorer.

Når nu ingen andre tør.