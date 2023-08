Når Løkke lystrer islam

DEN DANSKE regering insisterer på at gøre sig til en del af en lovreligion, hvilket sker, når man forbyder at brænde Koranen. Det er den sørgelige konklusion. Også selvom det fortsat står tilbage at se, hvor meget og hvordan Lars Løkke og Mette Frederiksen vil begrænse ytringer for at tækkes islams mørkemænd i lønligt håb om at punktere trusler.

Men hvad skal vi ellers gøre, vil Lars Løkke sikkert spørge. Og svaret er enkelt: 'Man besejrer terrorister ved ikke at lade sig terrorisere af dem,' skrev forfatteren Salman Rushdie efter 11. september.

Ingen kan efter de seneste 20 års terroraktioner i Vesten være i tvivl om, at islamisters krænkelseshævd er grænseløs og derfor ikke bør have et eneste støttende bogstav i vores lovgivning.

DA BLASFEMIPARAGRAFFEN blev afskaffet i 2017, bifaldt vi her på lederplads: 'Danmark ville være virkelig småt begavet, hvis vi efter ti års kamp for retten til at håne, spotte og latterliggøre profeten Muhammed ikke lod denne stræben og ytringsfrihedskamp afspejle i vor lovgivning.'

For lighed for loven bør alle gå ind for. En blasfemiparagraf er det modsatte. Den er en beskyttelse af særlige religiøse følelser. Gudstroende af enhver art kan værne og endda hævde sin eller sin 'gruppes' livsanskuelse med paragraffen. Men ikke-troende kan frit hånes og straffes for deres. Det er forskelsbehandling.

DERFOR BØR ytringsfriheden og frihedsrettigheder i det hele taget sættes højere end religiøse følelser.

Terrorisme nærer sig af den angst, den kan sprede, ikke af den tilslutning, den kan opnå. Bekæmpelsen af den består derfor lige præcis i ikke at give efter for frygten. Vi kan i dag konstatere, at islamisk fundamentalisme er nået langt med sin skræk og rædsel-strategi. Ikke alene har islamister dikteret sikkerheden og overvågningen i de vestlige samfund. De har tillige sneget sig ind i det måske dyrebareste, vi ejer: det frie sind.

I hvert fald hos den danske regering. SVM-regeringens tanker om forbud mod afbrænding af såkaldt 'hellige bøger' er følgelig uforenelige med et liberalt demokrati.

Frihedsrettigheder er til for at beskytte individer. Ikke ideologier, fantasier, bevægelser, politik eller religion. Der er kun et at sige til både krænkede samt koranafbrænderne og politikere: Hverken agt for en gud eller det modsatte bor i bøger. Og det skal heller ikke bo i loven. Her hjemhører kun friheden for enhver til at ytre sig om lovreligion, som man lyster. Og ikke som man lystrer, kære regering.