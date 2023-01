Når Løkke lyver

LARS Løkke synes, vi danskerne mangler krisebevidsthed. For Lars er ren, siger Lars. Så vi skal, ifølge Lars, blive bedre til at forstå, at det er vi andres skyld. Vi mediers. Eller danskernes. Eller måske samfundets. Tidens. Omstændighedernes.

DET ER i hvert fald ikke Lars eller regeringens skyld, må vi forstå. Hvilket naturligvis er komplet løgn.

LAD OS lige tage den overordnede grund til Løkkes udsagn i DR. Aldrig er en regering faldet så drastisk i popularitet på så kort tid, siden Danmarks nye SVM-regering erklærede, at store bededag skal droppes, og at vi danskere skal ’yde lidt mere’ for at redde Forsvaret og bekæmpe Putin.

I EN megafon-måling er SVM faldet fra 89 til 68 mandater.

Annonce:

LAD OS på denne plads tage Lars Løkke i lære. Hvor omsonst det end må være. Når danskerne ikke synes, de skal slippe store bededag, er det nemlig ikke mangel på krisebevidsthed. Det er derimod vidnesbyrd om en forstandig befolkning. Over for en utilstedeligt selvopblæst regering.

FOR DET første vil forslaget ikke frigøre nogen penge, arbejdsstyrken ikke på anden vis vil kræve godtgjort. For det andet siger økonomiske vismænd, at effekten vil være nul. Og for det tredje ser enhver dansker, at den nye, såkaldte brede regering ikke bør gives flere penge, før den holder op med at misbruge de mange milliarder, vi allerede stiller til rådighed.

VI VIL først se besparelser. Vi vil se fyringer. I sniksnakkens offentlige førsteklasses lounge. Blandt djøffere, der generer folk med rigtigt arbejde. Blandt dem, der skaber flere opgaver, end de løser i uforståelig kontrol. For det er den største krise i dette land: En herskende klasse af bureaukrater, projektmagere og konsulenter, der har stjålet velfærdssamfundet fra de mennesker, vi byggede det til.

Annonce:

SÅ KÆRE hr. Lars Løkke Rasmussen, kunne vi bede om lidt krisebevidsthed i den anledning? Fra din statsminister, fra forsvarsministeren og dig selv? Eller er det for meget forlangt, når nu du fremhæver en overvældende krise i det sundhedsvæsen, du selv har været med til at ødelægge, eller krisen i det forsvar, der smuldrede på bl.a. din i alt syvårige vagt som statsminister?

VI VED godt, hvem Lars Løkke er. Vi har haft statsminister-Lars, privat-Lars, forhenværende-Lars, netværks-Lars, moderat-Lars, comeback-Lars og nu udenrigsminister-Lars.

NU HAR vi så også fået danskerne-kan-ikke-se-hvor-slemt-det-står-til-Lars. Vi holder en håndflade op foran udenrigsministerens ansigt og siger: ’Spejl, Lars’.

AT TÆNKE sig, at netop han af alle nu vil belære danskerne om mådehold og arbejdsomhed. Vi synes, Lars Løkke mangler skam i livet.