Når Mette vil bestemme alt

Der er to udlægninger af Danmarks statsminister i øjeblikket. Og det er meget følelsesladet.

Den ene er, at Mette Frederiksen gør det formidabelt. Hun har nærmest reddet nationen fra corona. Og hvem er de idioter, der betvivler pandemiens fare og vil sætte alles liv på spil?

Den anden er, at Mette Frederiksen er salvelsesfuld. Hun er dertil totalitær i sin tilgang. Og hvem er de idioter, der lystrer og lader sig tale til, som er de børn?

Ironien er, at det ene ikke udelukker det andet. Begge påstande kan godt være sande.

Historien om Danmark og corona kan netop udlægges som ’en succeshistorie’, som Mette Frederiksen netop gjorde på mandagens pressemøde, hvor hun præsenterede yderligere restriktioner og nedlukning.

Danmark har ikke haft udgangsforbud som mange andre lande. Kigger man på de europæiske corona-kort – sådan nogle findes på ecdc.com – er der i øjeblikket næsten kun Nordjylland som lyspunkt. Her har statsministeren som bekendt lige ’ryddet op’ – ved at overtræde grundloven.

Udryddelsen af alle mink og alle minkfarme virkede. Men det var også totalitært.

Mette-fans tilgiver statsministeren og udbryder dagligt varianter over ’enten er du med os, eller også er du imod os’ på de sociale medier. Mette-kritikere raser over den detaljeringsgrad, Mette Frederiksen udøver i sin kontrol mod de stigende smittetal. Det anbefales, at man holder to meters afstand eller går udenfor, hvis der skal synges juleaften. Gør man ikke, sætter man liv på spil, påstår statsministeren.

Lad os bare gøre begge lejre utilfredse med denne leder: Danmark har først og fremmest gjort det godt, fordi danskerne har gjort det godt. Hvilket hverken er Mette Frederiksens fortjeneste alene eller skyldes, at vi lystrer hende, som en hest lystrer sin rytter.

Trods alle overleveringer om fællesskabets fald tager vi danskere i det store hele helst vare på hinanden og er enige om at bekæmpe en fælles fjende.

Vi udøver omtanke i vores omgang med hinanden. Og gjorde det allerede fra begyndelsen. Vores tillidssamfund er testet og har bestået prøven – snarere end statsministerens kontrolsamfund.

Derfor behøver vi heller ikke få læst og påskrevet, hvad vi må juleaften.

Mette Frederiksen har gjort det fint, ja – bortset fra det med loven. Men hun har ikke reddet os. Det har vi selv.

Og det er måske på tide, at hun lærer at tale til op til den respekt, vi i dag har krav på. I stedet for at tale ned til os med det slet skjulte formål at høste anerkendelse selv.