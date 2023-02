Når Mike kommer hjem

DANSKE MIKE sætter dagligt livet på spil for at stoppe Putins drømme om storhed.

Det har han gjort, siden krigen i Ukraine brød ud for et år siden. Han leder en specialgruppe af udenlandske soldater, der ofte arbejder bag de russiske linjer. Det seneste år har han modtaget cirka 2000 kroner i løn - han og de andre lever af opsparinger og donationer.

EKSTRA BLADET har i en række artikler blandt andet beskrevet, hvordan Mike på særlige missioner kan finde på at krybe om bag fjendens linjer. I skovbunden, ulidelig langsomt og med fuld camouflagedragt. Her lokaliserer han vigtige militære mål, inden han lige så langsomt kryber tilbage. Dernæst udsletter ukrainske præcisionsbombardementer de udpegede mål.

Den slags arbejde er farligt. Ikke kun for legemet, men også for sjælen.

DET ER velkendt, at hjemvendte krigsmænd ofte skal have hjælp til at tackle de traumer, som kan invalidere et menneske næsten lige så brutalt som krudt og kugler.

Krigen i Jugoslavien lærte os danskere, at vi ikke anede, hvordan vi skulle håndtere hjemvendte soldater med krigstraumer. Vi var et fredsommeligt land og havde glemt, hvordan krig forkrøbler sindet. Myndighederne var ikke klar med de nødvendige psykologer og opfølgende behandlinger. Vi lod veteranerne i stikken dengang.

HELDIGVIS blev det bedre efter Irak og Afghanistan. Nu ved vi nogenlunde, hvordan man hjælper en hjemvendt kriger bedst muligt.

På et tidspunkt kommer Mike hjem.

Der er lige nu et par håndfulde danske frivillige kæmpere i Ukraine. De har selv valgt det, og Mette Frederiksen behøver derfor ikke lave et beredskab til dem, når de kommer hjem. Men hun behøver heller ikke lade være.

SOM DET er nu, er der ikke noget særligt veteranberedskab, som står klar til at hjælpe Mike og de andre danske Ukraine-frivillige, når de er færdige med at kæmpe. Det er for dårligt.

Statsministeren bør sikre, at Mike og de andre danskere kan vandre lige ind på de danske veterancentre og få hjælp til de traumer, som de eventuelt har pådraget sig på slagmarkerne i Ukraine. Det skylder vi dem, fordi de kæmper på den rigtige side i krigen. Og vi skylder dem det, fordi krigstraumer ikke kun kan lemlæste et menneske, men en hel familie. Så kære Mette: Sæt i gang.

'MIKE' hedder i virkeligheden noget andet. Ekstra Bladet kender hans fulde identitet.