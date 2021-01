Når tårer er guld

VI ANEDE det, da statsminister Mette Frederiksen i slutningen af november stod og græd foran en lukket minkfarm i Jylland: Det bliver dyrt, det her.

Minkfarmere – plus nogle kapitalfonds-typer og bagmænd – må således i disse dage falde i søvn med armene oppe over hovedet.

SELVFØLGELIG SKULLE der fuld erstatning til. Man nedlagde et lovligt erhverv. Komplet kompensation inklusive gæld, fejl og mangler er eneste mulighed, hvis man bryster sig af at være en retsstat. Men alle sidder lige nu med indtrykket, at der udbetales mere end rigeligt.

Hollandske minkavlere får blot det halve af danske, ifølge Politiken. Og en udregning i et fortroligt notat i Erhvervsministeriet, gravet frem af Berlingske, viser, at minkbranchen i det hele taget får flere milliarder end under normale omstændigheder ved ekspropriation.

PALLE DAHLGAARD Nielsen, som er tidligere minkavler på Bornholm, anser kompensationen for at være ’helt ude af proportioner’. – Det er vanvittigt, og jeg skammer mig som tidligere minkavler, siger Palle Dahlgaard Nielsen til Ekstra Bladet.

Her i avisen fortæller vi i dag, at millionerne vælter ind i trecifret antal hos formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, der da også synes, ’det ser tilfredsstillende ud’.

ROLLEN SOM ofre er annulleret for minkavlerne. Og fremstillingen af erhvervet som bæredygtige familiebrug, hvor man nærmest har haft et kæledyrsforhold til bestanden, var vel ret beset også et falskneri fra begyndelsen. Ikke at det har nogen relevans for kompensationen, men da Mette Frederiksen i november bedyrede, at intet er minkavlernes skyld, var det ikke helt sandt.

Minkavlerne kendte problemet allerede sidste sommer. Men de gik ikke i gang med systematisk at indføre værnemidler og teste medarbejdere. Alene i begyndelsen af november blev 200 minkarbejdere konstateret smittet. Branchen gjorde intet. Den var i forvejen, ifølge alle tal, på vej mod – undskyld udtrykket – graven.

TIL GENGÆLD får Minkavlerne nu mere end rigelig kompensation. Og er nogen stadig i tvivl om, hvorvidt erstatningen er mere end rundhåndet, kan de stille sig selv et simpelt spørgsmål:

Hvornår har man sidst set nordjyske minkavlere i fuld offentlighed erklære sig tilfredse med en handel? Nej, vel?

MEN SOM vi skrev allerede tilbage i november, da statsministeren græd: Måske var det i virkeligheden mest over sit eget triste forhold til redelighed.