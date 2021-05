Næste gang Kina

EM I banecykling, der skulle være afviklet i Minsk i Belarus (tidligere Hviderusland) i slutningen af juni, er blevet aflyst. Men ikke på grund af coronaen, som ellers har lagt mange idrætsbegivenheder ned. Denne gang er det på grund af urolighederne i landet, som styres af gangsteren og Europas sidste diktator, Aleksandr Lukasjenko.

BESLUTNINGEN om at aflyse blev truffet torsdag af Den Europæiske cykelunion, UEC, som ellers for en måned siden afviste at flytte eller aflyse stævnet. Det på trods af at Danmark havde tilbudt at overtage værtsrollen. Men denne gang har presset fra de europæiske politikere gjort, at UEC ikke kunne komme til anden erkendelse.

DET HAR dog holdt hårdt, for stadig vægrer idrættens ledere sig mod at tage de beslutninger, som ellers ligger lige for. Belarus fortjener ikke på nogen måde at være vært for noget som helst, der har med idræt at gøre.

Derfor blev også det igangværende VM i ishockey flyttet fra Belarus til Letland som var medvært, men som nu står med hele arrangementet alene. Her var det sponsorerne, der pressede på. De havde ikke lyst til at medvirke til Lukasjenkos sportsvasknings-projekt.

CYKELFOLKET burde være nået frem til samme beslutning langt tidligere, for Lukasjenko og hans bøller har i månedsvis banket løs på alle oppositionelle kræfter, herunder også mange af landets sportsfolk. Men først efter at EU de seneste dage har indført yderligere sanktioner mod landet, er fornuften trængt ind.

EU REAGEREDE, efter Aleksandr Lukasjenko i weekenden tvang et fly fra Ryanair til at nødlande i Minsk, hvorefter systemkritikeren Roman Protasevitj, der var ombord på flyet, blev arresteret. Det har blandt andet ført til et forbud mod at flyve i belarussisk luftrum fra EU.

MEN HER bør det ikke stoppe. UEFA tildelte for nyligt Belarus kvindernes EM for U19 i 2025. Det var en totalt tonedøv beslutning, som hurtigst muligt bør gøres om.

Vi mangler i øvrigt stadig at høre, om DBU’s formand, Jesper Møller, som har sæde i UEFA’s eksekutivkomité, kæmpede imod at tildele Lukasjenko slutrunden.

DE HELT store udfordringer ligger dog lige forude. Om otte måneder skal Kina være vært for Vinter-OL. Kineserne er i gang med at begå folkedrab på landets muslimske mindretal. Det har vi blandt andet FN’s ord for. Idrætslederne dukker hovederne. De skal ikke have noget klinket med kineserne, som har penge og stor indflydelse idrættens bestemmende organer.

POLITIKERNE hører vi heller meget fra. Kina er jo en stormagt. Men det nytter ikke at slå op i banen. Det er slemt, det, der foregår i Belarus. Meget slemt endda. Men overgrebene i Kina er på en langt større skala og med metoder, der bringer mindelser om en hæslig fortid i krigens Europa. OL i Kina bør boykottes. I anstændighedens navn. Bagefter kan turen så komme til VM i Qatar. Sporten skal ikke bruges til at hvidvaske diktatorer og bestialske og blodige regimer.