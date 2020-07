At omvende folk som Martin Henriksen kræver det samme som at afvænne narkomaner fra deres stof. Det vil sige indlæggelse på en afvænningsklinik eller – og jeg ved slet ikke, om man må anvende dette begreb mere: ’En kold tyrker’.

Martin Henriksen har begået et Facebook-opslag med henvisning til en artikel med tilhørende billede af en kvinde med afghansk baggrund og ansættelse som jurist i Udlændingestyrelsen.

’Efter min opfattelse er det ikke holdbart, at der sidder afghanske statsborgere, eller andre udenlandske statsborgere, i Udlændingestyrelsen, som er med til at afgøre om hvorvidt andre afghanere, og andre udlændinge, kan få lov til at bo og leve deres liv i Danmark,’ skriver Martin Henriksen i opslaget.

Integrationsminister Mattias Tesfaye har slået propert igen på Twitter: ’Det her er komplet vanvittigt. Dygtige fuldmægtige fra Udlændingestyrelsen skal igen opleve at blive hængt ud. Jeg har netop talt med kvinden på billedet. Alle har det godt. Men Dansk Folkeparti burde grundigt overveje deres metoder. Jeg har 100% tillid til alle ansattes loyalitet.’

Der er to ting, man bør lægge særligt mærke til her. For det første er Socialdemokratiet tydeligvis ikke længere bange for DF. Er nogen overhovedet det længere, vil vittige hoveder måske tilføje. Men før i tiden ville socialdemokrater af skræk for Henriksen og hans parti have ymtet, at ’habilitetsproblemer er vanskelige’ eller noget i den retning. Nu slår Tesfaye straks igen og direkte efter nyren.

For det andet ignorerer den socialdemokratiske integrationsminister helt og holdent Henriksens konkrete indvending: at der er tale om en afghaner. Næh, der er, ifølge Tesfaye, tale om en ’dygtig fuldmægtig’. Og ingen skal komme og gradbøje integrationsministerens fuldmægtige.

Hvor savnet har en sådan tilgang ikke været i alle de år, hvor DF forsøgte at pudse egen glans ved at spytte på andre?

Ligesom dengang DF’s Søren Espersen meddelte, at han nok kom til at sige ’neger’ igen, fordi det ligger ’dybt i hans vokabularium’. Hvilket naturligvis er løgn. Espersen kan li’ at sige ’neger’, fordi en masse andre farer op, når han siger ’neger’. Det er frydefuldheden ved det stof, det er at provokere, der ligger ’dybt’ i hans ’vokabularium’, ikke ’neger’.

Det er Dansk Folkepartis stof. Og hvor glædeligt er det ikke at se dets virkning svinde, helt parallelt med partiet i øvrigt?

Jeg skulle til at skrive, at Martin Henriksen er racist. Indtil jeg kom i tanke om, at ’afghaner’ ikke er en race, og at det vil være bedst, hvis vi helt ophører med at tale om race blandt mennesker. Der er kultur, etnicitet og alt muligt andet.

Men det vil være befriende, hvis vi vedtog, at der kun findes én race i menneskeheden – mennesket. Resten er pigment. Alle har vi anlæg for at træde på andre i forsøget på at ophøje os selv. Og det gælder om at holde trangen nede.