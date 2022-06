SÅ SAGDE Mette Frederiksen, at hun godt kan forestille sig en flerpartiregering hen over midten. Og opstandelse brød ud. En TV 2-kommentator kaldte det ’en bombe i dansk politik’.

Det er det ikke. Statsministeren forbereder øjensynligt bare et efterårsvalg. Og vælgerne kan godt lide et bredt samarbejde. Hvilket f.eks. er baggrunden for hele Lars Løkke Rasmussens nystiftede Moderaterne.

DET ER GRATIS at lufte en tanke om fred, fryd, gammen og inklusion på Christiansborg. Man behøver jo ikke leve op til den.

Og Mette Frederiksen tapper endda her ind på en del mere end Løkkes lampeånd.

Den ’udstrakte hånd’ tjener tillige at udgøre en mild figur over for en blå blok, der er mere end opstemt ved tanken om at få mest muligt ud af den kritik af regeringen, Minkkommissionens rapport om føje tid vil komme med.

IKKE FORDI DE BLÅ kan formildes. Men deres protester vil i den offentlige mening lyde en anelse skingre over for en statsminister, der angiveligt står med åbne arme.

SELVFØLGELIG MENER statsministeren overhovedet ikke, at f.eks. en SVK-regering er en god idé. En erklæring om at ville bryde blokpolitikken er blot et godt slagnummer, hvis hensigt er at høste fordelene ved intentionen og ikke anstrengelserne ved at skulle udføre nummeret. Det er narreværk.

Mette Frederiksen har endda den fordel, at i dansk politik mener man stort set det samme. Det er de små forskelles narcissisme, der dyrkes. Ligesom kommentatorer er overladt til at fremmane store eksplosioner af selv de mindste knaldhætter.

I DANSK POLITIK finder der ikke længere egentlige politiske skift sted ved folketingsvalg. For de borgere, der følger med, er der tale om et valg mellem personer, der med offentliggjorte karriereplaner bejler til en veldefineret administrativ lederstilling.

FOR DE BORGERE, DER IKKE følger med, må det være lige så bemærkelsesværdigt: De blå er ofte røde, og de røde nogle gange blå. Og nu siger statsministeren, der for nylig proklamerede, at hun ikke længere er rød, før hun er grøn, at hun da også godt kan være blå.

SÅ HVAD ER DET, når det nu ikke er ’en bombe i dansk politik’?

Et kvalificeret bud er, at det er en melding til de radikale – og muligvis også SF. Om at Mette Frederiksen er villig til at tage dem med i en regering ’hen over midten’ efter valget. Det er en Mette Frederiksen, der er presset.