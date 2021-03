Naturelskere

Mange danskere hævder at elske naturen, men en del kan ikke tåle at se den i øjnene. Det fremgår af opstandelsen omkring vilde heste og kvæg i Mols Bjerge. Her er et naturreservat på 120 indhegnede hektar udlagt som vild natur med blandt andet heste og kvæg, der græsser frit.

Dyrene har haft en hård vinter. Det er sket før, at nogle bukker under. I vinteren 2019 blev 14 heste fundet for magre til at leve op til reglerne for dyrevelfærd. De blev taget ud af flokken. Nogle blev givet væk. Andre aflivet.

En gruppe erklærede hesteelskere mener, at Molslaboratoriet, der hører under Naturhistorisk Museum i Aarhus, mishandler dyrene. Det samme mener i øvrigt det såkaldte Bæredygtigt Landbrug om kvæget på baggrund af en rapport om udsultede dyr. For man må jo ikke med dyrehold i en produktion lade sit kvæg være uden foder. Hvorfor må Naturstyrelsen Kronjylland så i Mols Bjerge ligefrem lade dyr dø på sit område?

Svaret er indlysende. Det må de, fordi ingen længere behøver vaske forruden på bilen for insekter. Planter og insekter uddør i uhyggelige mængder i disse år. Og urørt natur er en mulighed for at få noget af det tabte tilbage. Heste og kvæg slippes løs for at græsse områder ned, så ny flora vinder frem, og flere fugle og insekter trives.

Dette er selvsagt langt vigtigere end heste-elskeres sentimentale mangel på forståelse for, at dyrene i reservatet på Mols lever bedre liv end dyrene i industrilandbruget. F.eks. fikserede søer, ihjelmaste pattegrise, tremmekalve og burhøns.

Men i Danmark hersker en kontrakt mellem landbruget og forbrugerne: Landbruget effektiviserer hele tiden, så forbrugerne kan bilde sig ind, at en kylling til 35 kroner eller flæskefars til 30 kr. halv-kiloet har løbet legende omkring på en gård fra Morten Korchs tid, før de endte i køledisken.

Dyrevelfærd i Danmark er en slags ’oprindalisme’. Det vil sige en løgn, hvor man hylder noget oprindeligt og holder sig selv for nar.

Konfronteret med naturens ægte gang opstår der hos en del danskere derfor forurettelse. Hverken Bæredygtigt Landbrug eller hesteelskerne bør imidlertid tages alvorligt i denne sag. Det gør derimod en natur, der tydeligvis om noget har brug for, at vi igen lader store dele af den passe sig selv.

Danskerne har under nedlukningen nærmest gået i kolonner i naturen. En erkendelse, de gerne må være nået frem til, er, at Bæredygtigt Landbrug er det modsatte af sit navn, og at vi vist har reguleret rigeligt indtil nu.