FORUDSIGELSER om, at Mette Frederiksen ville blive nødt til ’at klatre ned fra træet’, når det gælder hendes bombastiske udmeldinger om EU’s budget og hjælpefond, holdt ikke stik: Hun faldt i fuld fart!

EFTER at have svulmet, i hvert fald herhjemme, som EU’s budgetbisse siden efteråret, havde Børsen til tirsdagens forside et lækket dokument. Det viser, at regeringen nu trækker i land, så det klodser.

BÅDE på kravet om, at budgettet ikke må stige. Og på at den kommende gigantiske hjælpefond udelukkende skulle gives som lån – ikke som både lån og tilskud.

UNDERVEJS har hun både kaldt det gak gak, helt ude af proportion og så sent som i april talt om at nedlægge veto – formentlig vel vidende, at det ikke havde nogen gang på jord.

JEG er glødende tilhænger af det europæiske samarbejde. Men jeg er også nordjyde. Jeg er tilhænger af, at man selv betaler for den gæld, man stifter’, prøvede hun sig djærvt frem i Folketingets Spørgetime i går. Hvortil Kristian Thulesen Dahl kunne meddele, at den holdning til gæld har de sådan set også i Midtjylland, hvad der gav ham et syrligt smil retur. (Og kan man i øvrigt ikke være nordjyde og EU-tilhænger på én gang?)

SPØRGETIMEN fjernede først og fremmest enhver tvivl om, at Mette Frederiksen er hamret ind i sit første nederlag. Bragesnakken om, hvordan EU skal tackles, er endt med 100 km i timen ind i en mur af et flertal, der mener noget helt andet i EU.

EN UDGANG, der sådan set har været forudset fra start af EU-kyndige. Men Mette Frederiksen har i hvert fald været ærlig, hvad der er forfriskende – ikke mindst nu, hvor det ser ud til, at EU intet har lært af, at briterne foretrak det ødelæggende brexit, frem for mere EU-magtbrynde.

MEN samtidig har hun været så bulldozeragtig på den store scene og så beruset af sin egen retorik, at der forventes kulde på håndtaget i Bruxelles, når hun 19. juni skal til møde med de andre statsledere om budget og hjælpefond.

ALLIANCEN med tre andre små og ligeså sparsommelige lande er kørt helt over. En mere behændig, og mindre firkantet tilgang kunne måske have lettet vejen for en del af de danske synspunkter.

HERHJEMME koster cigarføringen også politisk. Venstre har med sin mere støtte EU-linje fået ret. Og på Dansk Folkeparti, der har gispet efter luft, virker regeringens kovending som et toptunet ilt-apparat, der puster nyt liv direkte i årerne på partilederen, der p.t. er EU-modstander.

THULESEN bed veloplagt, til det knasede i går i Folketingets spørgetime. Efter at have gentaget et spørgsmål tre gange, bekræftede statsministeren at alt det med veto og nej til rene tilskud ikke holder.

HAN VAR TÆT på at række armene sejrstolt i vejret.