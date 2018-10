Ned med skatten eller ...

BERLINGSKE, velhavernes talerør, hvis mantra i årevis har været: Ned med skatten, er dybt skuffet over Venstre.

Dels fordi finansminister Kristian Jensen har meldt ud, at partiet denne gang – i modsætning til valget i 2015 – ikke går til valg på skattelettelser.

OG DELS FORDI partiet i en storstilet kampagne praler af, at velfærden har fået tilført 75 milliarder kr. over de seneste 17 år, hvoraf Venstre har haft regeringsmagten i de 13.

Og hvad værre er: Flere og flere danskere foretrækker bedre velfærd frem for skattelettelser. Også Venstre-vælgere.

DET VISER EN NY Gallup-undersøgelse, som Berlingske selv (det må have gjort ondt!) bragte i weekenden.

Her foretrækker et stort flertal – omtrent tre fjerdedele – at bruge flere penge på sundhed, ældrepleje, uddannelse og daginstitutioner end på at få skatten lettet.

Det er et markant skred, idet tidligere undersøgelser har vist 50-50.

BERLINGSKE-CHEFREDAKTØR Tom Jensen er da også helt oppe i det røde felt. I en leder skælder han befolkningen ud, og Venstres politik får mærkatet ’sølle og uambitiøs’.

– Situationen er meget alvorlig og kræver et politisk mod til at indlede en grundlæggende borgerlig værdikamp om skat og omfordeling, lyder kampråbet fra chefredaktøren.

VI ER HELT PÅ LINJE med det store flertal, som gang på gang har oplevet, at lettelser af indkomstskatten resulterer i et par hundrede kr. til dem i bunden, mens toppen – de mest velhavende – scorer den store gevinst.

ERHVERVSLIVET RÅBER altid højt om behovet for skattelettelser med påstande om, at de skaber vækst og flere arbejdspladser.

Det har betydet, at skiftende regeringer over flere omgange har sænket selskabsskatten. Og efterfølgende været vidne til, at pengene er gået lige ned i aktionærernes lommer.

EKSTRA BLADET SER gerne skattelettelser – men ikke for enhver pris.

Og er prisen asociale nedskæringer, mindre omsorg for de syge, børnene og for de gamle, er valget let:

Velfærd frem for skattelettelser.