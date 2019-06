OVER FIRE SIDER i søndagsavisen tog vi temperaturen på Dansk Folkeparti, der slikker sårene efter katastrofevalget, hvor partiet mistede 21 af sine 37 mandater i Folketinget.

En sådan nedtur råber på selvransagelse, og budskabet var klart fra de mange, Ekstra Bladet talte med.

Den politiske leder Kristian Thulesen Dahl har fejlet eklatant ved at lægge en alt for slap og blødsøden linje. DF mangler simpelthen afgørende slagkraft med Tulle ved roret.

DET ER VÆRD at bemærke, at ingen af kritikerne ønsker at lægge navn til af frygt for repressalier.

De ganske få, der hidtil er stået frem, har fået en kontant ’vejledning’ fra hovedkontoret om, at den slags gør man ikke.

EN SÅDAN FORM for topstyring er kendetegnende for Pia Kjærsgaards 24 år gamle parti og en medvirkende årsag til, at det nu er uden for indflydelse.

Partitoppen har igennem alle årene været præget af en vi-alene-vide-mentalitet. I fremgangstider er det forståeligt. Men går det nedad, kræver medlemmerne indflydelse og vælgerne en forklaring.

Ledelsen tilbyder ingen af delene. Tværtimod.

DEN HAR KONSTITUERET sig med de samme personer – Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Søren Espersen og pressechef Søren Søndergaard – som var hovedansvarlige for valgnederlaget.

Og ingen i denne personkreds har ønsket at diskutere, hvorfor det gik så galt, med andre end sig selv.

De virker fornærmede, fordi andre partier har stjålet deres slagtilbud, og fordi vælgerne i deres øjne er for dumme til at gennemskue det.

DANSK FOLKEPARTI voksede sig stort på sin stramme udlændingepolitik, men er blevet indhentet og endda overhalet højre om af Rasmus Paludan og Pernille Vermund. Partiet scorede også på sin EU-modstand, som Morten Messerschmidt med sine tilskudsfiflerier imidlertid har gjort til en parodi.

DF begyndte som et protestparti, men ligner nu mere og mere de gamle partier.

THULESEN DAHL virker godt brugt og nedslidt. Han har ganske vist proklameret, at han nu vil rejse land og rige rundt og tale med befolkningen. Men vil han lytte – også til klimatosserne?

Udfaldet af den turné kan meget vel blive afgørende for partiets fremtid.