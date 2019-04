Nedsmeltning

DER STOD de så. Inger Støjberg, Troels Lund Poulsen og Ulla Tørnæs. Tre Venstre-ministre. Helt afklædte efter at have trukket dansk politik ned på et niveau så lavt, at det blev ynkeligt og tåkrummende.

9. APRIL 2019 oplevede vi et Venstre i frit fald. Et parti, som ikke havde det mindste at byde på. De tre ministres eneste ambition var at få det kommende valg til at handle om flygtninge. Metoden var at sværte Socialdemokratiet til ved hjælp af absurde beregninger uden hold i virkeligheden. Alt var konstrueret til lejligheden. I ugevis har Venstre misbrugt embedsværket til at lave tåbelige beregninger af fortænkte situationer. Således stillede Venstres Mads Fuglede 18. marts i Udlændingeog Integrationsudvalget et spørgsmål til udlændingeminister Inger Støjberg.

FUGLEDE ville høre, hvor mange flere asylsøgere der ville have været her, hvis Danmark i dag var et lige så attraktivt asylland, som det var i 2014 under socialdemokratisk ledelse. Svaret fra Støjberg kom mandag, og det brugte hun i går på det barokke pressemøde. Hun var nået frem til tallet 53.300, svarende til indbyggertallet i Fredericia.

Det var delvis sket ved hjælp af egne beregninger.

Hun kunne også have fordoblet tallet. Det er rent hokuspokus.

FUGLEDE kunne også have spurgt om året 2015, hvor den Venstre-ledede regering tog over, og hvor Inger Støjberg som nyudnævnt minister måtte se flygtningekaravanen vandre på de danske motorveje.

Var de tal blevet fremskrevet på samme horrible måde, ville det sikkert svare til et befolkningstal som i Odense.

INGER STØJBERGS måde at føre udlændingepolitik på er manipulerende, kynisk og ofte umenneskelig.

De stakkels børn i Sjælsmark er blot et eksempel.

Senest har ombudsmanden hævet stemmen over for Støjberg i sagen om adskillelse af asylpar. En sag, der lugter af magtmisbrug, og hvor Støjberg synes at bevæge sig på kanten af ministeransvarlighedsloven.

I går forsøgte hun at flytte fokus ved at angribe Socialdemokratiet, selvom alle ved, at Mette Frederiksen har været med til at lave langt de fleste stramninger på flygtningeområdet.

VENSTRE GÅR galt i byen med deres angreb. Dels er det ikke flygtninge, der påkalder sig den største opmærksomhed. Miljø og børnepasning har langt større bevågenhed. For det andet er vælgerne trætte af mudderkast. I stedet efterlyses idéer og løsninger.

DERFOR ER det værd at erindre, hvad Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, sagde forud for sidste valg. Vi citerer: ' Nogen vil forsøge at male skræmmebilleder og opsætte ' falske skel' i dansk politik. Men i stedet for at pege fingre ad politiske modstandere, synes jeg, at vi skylder os selv, hinanden og ikke mindst danskerne at bruge tiden op til næste valg til en kamp på idéer.

Vi skal kæmpe om, hvem der har den bedste plan for Danmark - ikke hvem der kan tegne det mest skræmmende billede af modstanderne.' VI KUNNE ikke have sagt det bedre selv. Det må vel betyde et farvel til Inger Støjberg og de to andre politiske dilettanter fra mødet i går.