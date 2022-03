Nedsmeltning

DANSK FOLKEPARTI står i noget, der ligner det fuldstændige fald. En Morten Messerschmidt iført krone og bar røv går fortsat knejsende rundt i nedsmeltningen, som er det omgivelserne, den er gal med.

Det er ikke alt sammen Mortens skyld. Vi minder om det i dagens avis med en historie om en intern bilagssag angående tidligere formand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup. Vi taler mistanke om frås.

MÆNGDEN AF SELVSKADE i DF er således en gave, der bliver ved med at give.

I hvert fald for os medier.

Vi antog, at bunden blev nået med et for dansk politik historisk nederlag ved valget i 2019. DF mistede 21 af 37 mandater og endte på 8,7 procent. Men i en spiral af interne opgør har partiet siden godtgjort, at vi skulle meget længere ned. Fiaskoen synes uophørlig.

I går offentliggjorde Voxmeter for Ritzau en meningsmåling, der for første gang placerer DF under 5 procent (4,3). Vi taler tilmed en måling, der blev foretaget i forrige uge, da fire af partiets folketingsmedlemmer flygtede fra Messerschmidts ledelse. Siden er tillige Hans Kristian Skibby og senest i weekenden Marie Krarup skredet.

SIDSTNÆVNTE har forladt DF med henvisning til, at Morten Messerschmidt ikke vil love at gå af som formand, hvis han dømmes skyldig på ny i sin revanche i sagen om EU-svig og dokumentfalsk.

Første dom på seks måneders fængsel skal gøres om, fordi byretsdommeren – som Ekstra Bladet afslørede

– ikke var helt uvildig.

DET UVÆRDIGE er også blevet Dansk Folkepartis kainsmærke. En fornemmelse, man tillige stod med, da man sidst så partiet være enige om noget. Her kastede man sig desperat og nærmest slesk kurtiserende ud i en flerstemmig lovbesyngelse af Inger Støjberg som partiets næste formand. Blot for at udstille sig selv.

Fornemmelsen for folkelig protest mod påfuglepolitik, som Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og partiet engang besad, er degenereret. Danmarks fremmeste protestparti det sidste kvarte århundrede er faktisk blevet alt det, partiet engang var imod. Et magtfuldkomment parti, der øjensynligt mæsker sig i parnassets privilegier. Endda i en grad, så grænserne overskrides.

Som partiformand Messerschmidt siger til Ekstra Bladet, bør Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarups bilag nidkært gennemgås. ’Belært af Meld,’ som Messerschmidt siger.

Vi må dog efterhånden karakterisere det som pral, at Dansk Folkeparti, dets få tilbageværende folketingsmedlemmer eller dets formand besidder evnen til at tage ved lære.