UDVIKLINGEN af Skats nye ejendomsvurderings-system blev sat i værk i 2015. Det skulle koste 100 millioner kroner. Nu forventes prisen at løbe op i mindst 3,6 milliarder kroner, når systemet ventes færdigt i 2024.

I løbet af 2021 var flere statusrapporter præget af røde advarselslamper om tidsplaner, der var skredet. Børsen har vist dokumenterne til lektor emeritus i datalogi ved Københavns Universitet Erik Frøkjær. Hans kommentar:

– Vi ser jo ikke en genopretning af Skat, men en nedsmeltning, og det bliver jeg bare bekræftet i, når jeg læser de her fremdriftsrapporter.

SAMTIDIG FLYGTER medarbejderne. Ifølge Børsen har 100 mennesker de seneste to år forladt den del af styrelsen, der skal få det til at køre. Det ligner en katastrofe. I en lang række af katastrofer.

TAG NU BARE udbytteskandalen. Hvor pengene fossede ud, og Skat blev franarret 12 milliarder kroner af svindlere.

Eller det ’smarte’ it-system EFI. Der skulle bruges til at inddrive skattegæld, men viste sig at være voldsomt fejlbehæftet.

I øvrigt et system, som Venstres daværende kronprins, Kristian Jensen, lagde grunden til i 00’erne. Samtidig med at han amputerede Skat ved at fyre tusindvis af kontrolmedarbejdere.

ET EKSPERTUDVALG anbefalede i sidste måned, at man simpelthen afskriver skattegæld for milliarder, fordi de penge, det vil koste at inddrive dem, er bedre brugt andre steder i skattevæsnet. Og den model, der er lavet for at undgå svindel med udbytteskat, mener udvalget skal smides i skraldespanden.

Men skat er også kompliceret. Selv en af forvaltningens egne direktører har åbenbart svært ved at regne reglerne ud.

NIELS GOTFREDSEN, der står i spidsen for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, har brudt loven ved ikke at betale udbytteskat i sit private selskab.

Selv erkender han over for Ekstra Bladet, at han ikke er ekspert i ’regnskab og revision’ og at han derfor er blevet hjulpet af ’anerkendte revisorer’. Alligevel er der altså begået en fejl til 30.000 kroner.

Den sag har han fået bragt i orden. Men det giver måske en anelse om, hvorfor den er helt gal med ejendomsvurderings-systemet. Det er Niels Gotfredsen og hans styrelse, der skal udvikle systemet.

Vi er spændte på, hvad den nye skatteminister, Jeppe Bruus, har at sige.