Nedtrapning

DANMARK trækker sig ikke. Og så alligevel lidt.

I går trådte statsminister Mette Frederiksen frem og leverede en klassiker i dansk udenrigspolitik i konfliktområder: Vi gør, hvad amerikanerne siger.

STATSMINISTEREN sagde det ligeud: USA er Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske allierede, og regeringen ønsker en deeskalering af situationen i regionen. Og kort efter stod Donald Trump frem på sit pressemøde og sagde, at USA også ønsker at nedtrappe konflikten.

Det er trygt. I hvert fald indtil det modsatte er bevist. Og amerikanerne er vores rigtige venner, ikke de andre.

DET HAR VÆRET en udbredt, men utilstrækkelig analyse af USA’s likvidering af den iranske hærleder, at det skyldtes en impulsiv og nærmest gal amerikansk præsident. Soleimani har med sit terroristiske og ekspanderende virke haft en drone hængende over sig i årevis. Barack Obama overvejede at lade den falde. Den forrige præsident snigmyrdede en del andre på samme vis, men blev aldrig anset for utilregnelig på samme vis.

TRUMP VALGTE så – angiveligt baseret på efterretninger om nye trusler – at trykke på knappen. Onsdag gik præsidenten ud og sagde til iranerne, at han ikke ønsker krig, men fred. En fredsforhandling – om blandt andet en ny atomaftale – skal indgås. Hvilket han ved at udlægge det amerikanske militærs slagkraft lod forstå nok ville være den bedste idé for iranerne.

Efter præsidentens meddelelse i går skal man være tykhovedet for fortsat at problematisere Trump og ikke iranerne i konflikten. Ikke at Donald Trump hermed skal ophøjes til sund fornuft og redeligheden selv. Han kan såmænd udmærket være utilregnelig, men er det tydeligvis bare ikke i dette tilfælde.

LYKKELIGVIS ser det endda ud til, at Iran er uden både midler og mod til at indlede en krig. Og det skulle være mærkværdigt, om ikke det var forudset i Det hvide Hus, længe inden angrebet blev sat ind.

Vi er i Danmark med i en koalition, der reelt har været krigsførende i regionen siden invasionen i Irak i 2003. Selvom vi for nuværende ikke har nogen anelse om, hvad drabet på Soleimani i sidste ende får af konsekvenser, ser det ikke ud til at være den katastrofe, mange for blot et par døgn siden udråbte den til at være.

IKKE FORDI vi her skal gentage Trumps udsagn, efter iranerne ramte ved siden af koalitionens baser i en hævnaktion for drabet på general Soleimani: ’Alt er godt.’

Men Mette Frederiksen har ret: Det er det rigtige, at vi ikke trækker os. Og så gør det alligevel ved at sende størstedelen af de danske soldater på Al-Asad-luftbasen i Irak ’kortvarigt’ til Kuwait. Vi har også fået lov til det.