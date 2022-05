Nej, nej og atter nej

TAG nej-hatten på

I dag kaster vi os på Ekstra Bladet fuldtonet ind i en nej-kampagne.

DERFOR HAR VI designet en nej-hat, som jeg vil anbefale dig, kære læser, at trække helt ned over ørerne, så du bliver skærmet for den nedslidte ja-hymne:

Danmark er et lille puslingeland, krigen hærger Europa, vi kan ikke forsvare os selv, vi har brug for det fine, forkromede EU’s forsvarssamarbejde, lyder omkvædet. Og husk nu; det er så kompliceret stof, at du ikke skal bryde din lille hjerne med det, du skal bare stole på de velklædte ja-politikere og gøre, som de siger.

DET ER EN omgang øregas.

Du ved da godt, hvorfor vi pludselig skal til stemmeurnerne i en allerhelvedes fart. Du har da luret, at det kun er, fordi frygten for Putin og Ukraine-krigens rædsler skal få et ja til at glide lettere ned, efter det i årtier har stået på de samme politikeres dosmerseddel.

DU HAR gennemskuet, at et ja vil føre til mere EU-bureaukrati. Og vigtigst, du har ikke glemt, at vi allerede med glæde og til stor gavn betaler for at være en del af verdens største jernnæve, Nato.

Mon ikke du tumler med de samme gode spørgsmål, som ja-partierne ikke kan svare på:

HVORFOR SKAL vi stemme midt i en krig? Hvorfor betale til en mulig EU-hær, når vi har Nato? Skal vi lade os skræmme til et ja? Skal danske soldater dø for EU?

Svarene blafrer med EU-flaget i vinden. Nej, lad os stoppe, mens ’von der Leyen’ er god. Frihed, demokrati og Danmark skal forsvares, ja. Men flere penge til forsvar skal gå til mere Nato, ikke til mere EU.

NÅR DU STÅR over for en fjende som Putin, vil du gerne stå sammen med den, som har den største kæp. Det har Nato. Mens EU har en lille vissen kvist, der højst kan få Putin til at slå en skoggerlatter op.

Derfor har vi på Ekstra Bladet lavet nej-hatten. Derfor lancerer vi nu en nej-kampagne med tilhørende bus i valgkampen.

Derfor stemmer jeg nej første juni. Derfor vil jeg anbefale dig at gøre det samme.