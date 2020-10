Nej tak til coronatilskud

Her under coronapandemien er det, som om mange tror, statskassen er et uudtømmeligt pengehav. Ikke mindst i regeringen, der har opfundet hjælpepakker til stort set alle. Men på sin egen absurde måde er corona jo også indfrielsen af den socialdemokratiske samfundsdrøm om, at staten styrer og fordeler alt i vores liv fra vugge til grav.

Det er bare ikke alle, der har brug for hjælp. Derfor har vi også her på Ekstra Bladet været meget kritiske over for de virksomheder, der har modtaget coronakompensation, uden at de var ved at lukke. Virksomheder, der er ved at gå nedenom og hjem som direkte årsag af corona, skal naturligvis have hjælp. Men hvis man stadig tjener penge, hvorfor så bruge statsmidler på at skaffe en virksomhed et endnu større overskud?

I mediebranchen er der også lavet en hjælpepakke, hvor vi kan få kompensation for manglende annonceindtægter, hvis nedgangen er på mere end 30 procent. Og det er den her på Ekstra Bladet, ligesom på stort set alle andre medier. Mange annoncører har under corona stoppet annonceringen, men vi tjener stadig penge. Derfor har vi også sagt nej tak til coronakompensation.

Vi var berettiget til 10,7 millioner kr., men vi kan ikke være bekendt at tage imod dem. Andre har mere brug for pengene. Tænk bare på restaurationsbranchen, rejsebranchen og de mange tusinde, der har mistet deres arbejde.

Det er ikke fiktive penge, der deles ud. Det kan godt være, skatten holdes i ro, men så betyder det bare, at der er færre penge til de gamle, syge og omstillingen til en grøn fremtid.

Desværre er der ikke noget, der tyder på, at andre mediechefer tænker som os her på Ekstra Bladet. De modtager gladeligt coronakompensationen og lægger den oven i de andre støtteordninger, der er for medier. Det betyder, at de, der kalder sig den fjerde statsmagt her i 2020, vil fremvise rigtig fine millionoverskud, men mere end nogensinde tidligere baserer overskuddet sig på gaver fra dem, medierne er sat til at holde øje med.

Det er usundt. Og det er farligt for demokratiet. På Ekstra Bladet vil vi være 100 procent uafhængige og har derfor altid styret efter at drive en virksomhed, som giver overskud, så vi pænt kan sige nej tak til det faste årlige medietilskud, som for vores vedkommende udgør 17,5 millioner kroner.

Kald det bare hykleri, at vi overhovedet modtager penge. Vi modtager det udelukkende for ikke at indlede hvert år med at være 17,5 millioner kroner bagud i forhold til konkurrenterne.

Men hykleriet ville have været skamløst, hvis vi midt i den største krise i Danmark siden Anden Verdenskrig, stak snablen endnu dybere i statskassen, uden at det var nødvendigt for vores overlevelse.