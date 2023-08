Nej til fri indvandring

Så er der igen nogen, der har glemt at tøjre dansk politiks løse kanon på dækket. Efter at have fået resten af regeringen med på lange fængselsstraffe til koranskændere er Lars Løkkes parti, Moderaterne, allerede i gang med nye udfordringer: Partiet foreslår slet og ret at åbne landet for alle udlændinge, der kan få job på en overenskomstdækket arbejdsplads.

'Vi foreslår, at danske arbejdsgivere får mulighed for at ansætte international arbejdskraft direkte, uden om diverse ordninger under Siri og tunge sagsbehandlingsprocesser, hvis de ansætter den udenlandske arbejdstager på løn- og ansættelsesvilkår defineret af en landsdækkende kollektiv overenskomst og med et tillidsmandssystem på arbejdspladsen, lyder forslaget.

Det lyder jo besnærende - væk med alle regler om beløbsgrænser og timetal og faglige kvalifikationer, og hvad har vi ikke. Slut med smålige afgørelser fra nidkære embedsmænd, som tvinger fortvivlede arbejdsgivere til at sende ulykkelige udenlandske ansatte ud af landet.

Vi kan nu ikke lide forslaget. Det minder os nemlig sådan om reglerne i 1960'erne, dengang der var fri import af arbejdskraft. Det sluttede først med det såkaldte gæstearbejderstop i 1973, men 'gæstearbejderne' blev. Midlertidige opholdstilladelser blev til permanente, og bagefter kom der familiesammenføringer. Grunden var lagt til senere integrationsproblemer. Men det har Moderaterne åbenbart glemt alt om.

Det har vi ikke, og vi vil ikke have fri indvandring af arbejdskraft. Vi er ganske vist stadig modstandere af 'skør' udlændingepolitik. Men vi vil altså gerne have, at der faktisk er en udlændingepolitik.

Forslaget er i virkeligheden så bimlende vanvittigt, at det er svært at tro, at det nogensinde vil blive gennemført. Men Løkke har jo smidt en luns ud til S med sit forslag om, at man skal have overenskomst og tillidsmandssystem for at kunne importere arbejdskraft, og det vil være lige noget for en trængt fagbevægelse. Det er smart gjort. Og efter at have set Løkke lirke koranskændings-forbuddet igennem tør vi ikke udelukke noget.

Forslaget om fri indvandring af arbejdskraft er faktisk nært beslægtet med koranskændings-forbuddet: De viser begge hvor galt, det kan gå, når man bliver alt for pragmatisk. Når man for at løse et akut problem giver fanden i alle principper og grundholdninger. Og når man lukker helt ned for sin politiske hukommelse. Også pragmatisme kan blive ekstrem.

Dette forslag skal kvæles i fødslen, og den løse kanon surres fast.