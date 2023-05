Nej til grønlandsk symbolpolitik

HVIS GRØNLAND gerne vil have færre venner i Danmark, så skal man bare fortsætte med at vælge politikere som Aki-Matilda Høegh-Dam. Hun sidder i Folketinget for Siumut, og under en debat i Tinget i fredags vakte hun opstandelse ved at nægte at tale andet end grønlandsk.Folketingsformanden blev helt befippet og tilbød ekstra taletid, så hun kunne holde sit indlæg på begge sprog. Svaret kom på grønlandsk og var et nej. Spørgsmål fra andre folketingsmedlemmer blev også besvaret på grønlandsk.

DET HELE var selvfølgelig et barnagtigt stunt til brug for et grønlandsk hjemmepublikum, som skal aes med hårene og bekræftes i, at det hele også er meget synd for dem. Det er synd, at man ikke er et selvstændigt land, og at man ikke kan klare sig med at tale grønlandsk, og at man er økonomisk afhængig af Danmark, og at man engang var en dansk koloni.SF’s Karsten Hønge spurgte Høegh-Dam, hvad hun siger til, at Grønlands økonomi ikke hænger sammen uden et enormt tilskud fra Danmark.– Det ville jo svare til, at Danmark hvert år ved finansloven starter med et minus på 500 milliarder. Er det slet ikke et problem? spurgte han.Han fik svar på grønlandsk. Så sagde han, det det dér ville han ikke være statist i. Det fik Høegh-Dam til at sige noget mere på grønlandsk, som lød meget vredt.

ORDVEKSLINGEN ER Grønland i en nøddeskal: Man vil hellere dyrke sin identitet end lære at klare sig selv. Og man bliver vred, når nogen påpeger det.Grønland har ikke noget at være vred over. Rigsfællesskabet er en forbundsstat med vide rammer. Grønland har selvstyre på en masse områder – faktisk flere end man kan overkomme. Man får betalt de fleste af sine udgifter af Danmark. Og man har ret til at forlade Rigsfællesskabet når som helst.Nu synes Aki-Matilda Høegh-Dam åbenbart, at Danmark oveni skal bruge penge på simultantolkning af hende, selv om hun taler flydende dansk og har en dansk universitetsuddannelse. Det er ren grønlandsk symbol- og identitetspolitik, og det skal danske skatteyderes penge ikke bruges på.

SAMME Karsten Hønge foreslog for nyligt, at grønlænderne én gang for alle beslutter sig for, om de vil være med eller ej: – Det kan ikke nytte noget i et parforhold, som vi skal forestille os at være, at den ene partner hver morgen, når de står op, sætter den der cd eller vinylplade på med nummeret ’Should I Stay or Should I Go’, som han sagde.Det er en god idé, for den nuværende situation er uholdbar, og med Høegh-Dams stunt er vi kommet et skridt nærmere den dag, da det bliver de danske vælgere, som siger fra.