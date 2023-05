'Nej' til transkønnet, heldigvis

VI SIGER tak til landsretten. Egentlig er det bare sund fornuft, men man kommer nogle gange i tvivl om, hvorvidt den stadig findes.

I den forgangne uge afgjorde retten dog, at selvom en fængslet 62-årig skiftede juridisk køn fra mand til kvinde i 2015, er det ikke en krænkelse, at hun er indsat på en mandeafdeling. Den indsattes juridiske køn er nu kvinde, ja, men biologisk er hun mand. Hun har ikke fået foretaget kønsskifteoperation. Dertil lagde retten også behørig vægt på, at den fængslede to gange inden sit kønsskifte er dømt for voldtægter af farlig karakter samt forsøg herpå.

DET SIDSTE gør det i sig selv til en dårlig idé at overføre den fængslede til et kvindefængsel.

Annonce:

Men det fortæller også, at det er en skidt idé at gøre køn til et frit valg. Man skal ikke nedgøre enkelte individers brændende ønske om at ændre køn. Slet ikke. Man må være, hvad man har lyst til. Så længe man ikke bruger det til at kræve andres underkastelse. Kønsdysfori blandt unge skal dertil tages dybt alvorligt, og de unge skal have hjælp til at finde deres egen vej.

Men biologi findes. Køn er ikke flydende. Det er kun kønsidentitet, der er det. Ellers kunne lavstammede få indskrevet en ny højde i passet. Hudfarve, vægt eller alder kunne for den sags skyld være valgfri og ikke være, hvad enhver umiddelbart kan se eller måle, men blot hvad man juridisk har valgt.

KUN KØNSIDENTITET er valgfri, køn sidder derimod mellem benene. En følelse af at være havnet forkert er ikke grund nok til, at flertallet udråbes som krænkere, eller man gives fordele. Hvilket lykkeligvis også – efter en periode med omfattende forvirring, stor opstandelse og visse bemærkelsesværdige vindere – tillige er ved at vinde indpas i sportens verden. Verdensforbundet for atletik har for eksempel for nylig besluttet, at en atlet ikke må have gennemgået en mandlig pubertet og derefter stille op i konkurrencer med kvinder.

Annonce:

Selvom dommen i landsretten synes indlysende, skal man ikke rejse langt for at finde tilfælde, hvor det modsatte fandt sted.

DA TRANSKØNNEDE Isla Bryson i Skotland skulle afsone en dom for voldtægt for få måneder siden, blev Bryson sat ind i kvindefængslet Cornton Vale. Den 31-årige skotte gik på gerningstidspunktet stadig under navnet Adam Graham, men blev altså fængslet sammen med fanger af samme køn som sine ofre. Efter voldsomme protester måtte man køre Isla til et fængsel for mænd.

Så tak til landsretten. Og må den naturlige afgørelse - at et køn ikke er fritsvævende - brede sig til andre afdelinger af samfundet.