Det er svært at finde ord for TV 2’s absurde historie om den grønlandske landsstyreformand, Muté Egedes, påståede inhabilitet.

Men vi må forsøge alligevel:

Få dage før det grønlandske valg skrev TV 2, at Egede var inhabil i to politiske sager, og at han derved havde melet sin egen kage.

Men det var lodret forkert. Og først da valget var afholdt – og Egede havde vundet – fortrød og beklagede TV 2 endeligt og fuldt ud historien.

Som Ekstra Bladet har afsløret, fik TV 2’s magtfulde redaktionschef Ulla Østergaard to menige journalister til at skrive sin dækningsløse historie. Uden at Egede fik mulighed for at svare på anklagerne først. Og minsandten om ikke TV 2 også overhørte advarsler fra eksperter om ukritisk at køre løs med historien.

TV 2’s egne ord for skandalen er, at det er en meget beklagelig ’fejl’. Eller ’en bommert’, som kanalens nyhedschef, Jacob Kwon, skrev i en intern mail, hvor han også betegnede Ekstra Bladets dækning af forløbet som en ’smal’ og ’branchespecifik’ historie.

Nej, TV 2!

Det er en grundlæggende historie om mediers troværdighed, og den slags vedrører os alle. Og må vi minde om, at den kunne have påvirket det helligste, vi har i vores frie samfund: demokratiske valg.

Måske har du, kære læser, aldrig hørt om redaktionschef Ulla Østergaard.

Hun har ikke blot kæmpet sig til tops i den danske mediebranche. Hun har også været spindoktor for en række toppolitikere i årenes løb, blandt andet Lars Løkke Rasmussen og senest Mogens Lykketoft.

Hun har med andre ord svævet hjemmevant omkring i magtens synlige og usynlige korridorer. Og nu styrer hun så journalister og TV 2’s valgdækning. Tilbage i 2005 ’afslørede’ TV 2 gadebanden ’Triple A’. Der var blot det problem ved historien, at banden ikke eksisterede. TV 2 blev snydt. Dengang tog den ansvarlige chef forbilledligt ansvaret på sig og fratrådte sin stilling.

Men foreløbig har valg-blamagen ikke fået synlige konsekvenser for Ulla Østergaard, selvom det naturligvis er langt mere alvorligt at bringe udokumenterede og ubesvarede anklager til torvs mod en politiker op til et valg, end det er at interviewe en fiktiv gadebande.

Vi skal ikke blande os i, hvilke konsekvenser TV 2 drager. Men vi kan beskrive skandalens størrelse med et enkelt ord: ’monumental’.