Nettos gambling

EKSTRA Bladets maddetektiv har fundet tonsvis af for længst udløbne gamle fødevarer i to Netto’er.

DISCOUNTKÆDEN gambler tilsyneladende med folks sundhed.

VÆRST SÅ det senest ud i en Netto i København K.

GAMLE fødevarer som hellefisk, pølser, pålæg, bacon og lignende, som er direkte sundhedsfarligt at spise efter udløbsdatoen, lå i stabler. Især babyer, gravide og ældre mennesker er i farezonen på grund af de listeria-bakterier, der kan være mange af, når en fisk eller pølse er på langtidsparkering i køledisken.

I DEN første kontrol forleden på Vesterbrogade i København fangede avisens udsendte uden besvær et kvart ton varer, der bagefter blev lagt ud på fortovet til fotografering: Mel, margarine og Kærgården. Ikke direkte farlige varer – bare klamt og ulækkert med overskridelserne.

FLERE varer inde i butikken havde derudover ’bedst før’-dato, præcis den dag kontrolbesøget foregik. F.eks. hellefisk. En grænse, der får ordentlige supermarkeder til at advare kunderne om, at dagen efter købet skal de nok ikke spise fisken. Men ikke her.

SELV OM regionschefen nærmest fråder af forargelse, da Ekstra Bladet spurgte, om Netto bare synes, det er for dyrt at smide gammel mad ud, så får man alligevel sine tvivl.

I STEDET taler regionschefen om, at det er personalets skyld, og påberåber sig den lille ’menneskelige fejl’, der uvægerligt sker i en stor virksomhed med 12.000 ansatte.

RENT VRØVL, det med svipseren og den lille menneskelige fejl i dette tilfælde: Ekstra Bladets maddetektiv var netop hidkaldt af vrede kunder i København K-Netto’en, der forgæves havde klaget flere gange gennem længere tid over, at der lå så mange forældede pølser og andre fordærvelige varer i kølediskene. ’I må sgu se at få ryddet op’, havde de sagt til personalet. Næste dag og næste uge lå det samme gamle møg fremme ...

Først da Ekstra Bladet skrev om den gamle mad, skete der noget.

ÉN ROS skal den ansvarlige regionschef have:

Da Ekstra Bladets maddetektiv kom forbi dagen efter det afslørende besøg i Netto’en med de gamle pølser til en opfølgende kontrol, sad regionschefen selv sammenbidt på knæ og sorterede gamle varer ud. Der var nok at tage af.

ARTIKLERNE om gammel mad samt elendig og manglende prisskiltning har fået tusindvis af læsere til tasterne. 19.500 svarede f.eks. i avisens rundspørge, at de mangler priser ved hvert besøg eller jævnligt.

SALLING-GROUP, hvorunder Netto og Føtex hører, er guldægget blandt de danske supermarkeder. Man kan kun håbe, kunderne har en god lup til at se udløbsdatoen, inden de smider varerne i kurven.