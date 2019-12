Nick Hækkerup er en sten

Danmarks justitsminister er ikke den kvikkeste kano i andedammen.

Vi må slå det fast. Ikke mindst fordi Nick Hækkerup selv mener, at han er så begavet, at han skal belære andre. Men Hækkerup fatter ikke forholdet mellem tryghed og frihed. Fra Folketingets talerstol forklarede han forleden på et spørgsmål fra Alternativet, at øget overvågning er lig mere frihed.

Regeringen vil som sagt øge overvågningen i Danmark ’massivt’, som statsminister Mette Frederiksen har udtrykt det. 300 overvågningskameraer yderligere er en del af socialdemokraternes ’tryghedspakke’. Politiet skal dertil have mulighed for ansigtsgenkendelse. Endda i en tid, hvor kriminaliteten falder år efter år.

For ’det er jo logisk’, som Nick Hækkerup udtrykte det, mens han tog sig til hovedet på talerstolen: ’Hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed,’ gentog justitsministeren belærende. Ja, hvordan i alverden kan Alternativet og andre være så stupide, at de forbinder en overvågningsstat med ufrihed?

Som alle ved, har overvågningssamfund været de mest frie gennem tiderne. Lad mig nævne i flæng fra nutiden: Nordkorea. Der er helt vildt frit i Nordkorea. Overvågning har gjort, at der faktisk ingen kriminalitet er. I hvert fald ikke officielt, hvilket må være uendelig trygt. Eller vi kan gå lidt tilbage i tiden og nævne DDR eller Sov-jet. Samfund, der om nogen viste, at ’med overvågning stiger friheden’.

Som den store sovjetiske gudfader og leder, Lenin, lærte os alle: ’Tillid er godt, men kontrol er bedre’. Danmarks justitsminister forfølger en stolt frihedstradition. Onsdag mente Nick Hækkerup så at have fået konkret bevis for sin overvågnings/friheds-tese: PET-aktionen med 20 anholdte i en terrorsag. Her kunne enhver se, hvorfor regeringens overvågningsplan er bydende nødvendig.

Men for det første bør nogen vel nævne over for justitsministeren, at det næppe er masseovervågning, der har ført til pågribelsen af de sigtede i sagen. Det er nok snarere dommerkendelser, der har givet konkrete adgange til mobiler og mails med mere.

For det andet er det vel en hovedpointe, at det er lykkedes Efterretningstjenesten at blotlægge sagen og med de midler, de allerede har. Så hvorfor rode rundt i det totalitære samfunds redskabsskur?

Det er kun rimeligt, at Nick Hækkerup er blevet beskyldt for at bruge ’Erasmus Montanus’-logik, der er kendt for syllogismen; en sten kan ikke flyve, morlille kan ikke flyve, ergo er morlille en sten.

Det er til gengæld bekymrende, at dette åbenbart har befæstet Hækkerup i en vrangforestilling om, at han kan flyve, når han rent faktisk padler hjælpeløst rundt – endda i den dybe ende af dammen.