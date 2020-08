Nicks genudsendelser

Danmarks Radio har fået en konkurrent inden for genudsendelser af genudsendelser: Nick Hækkerup.

Næsten ord til andet var justitsministerens præsentation af en ny politiaftale i går ren båndsløjfe fra f.eks. 2015 og 2011, som det fremgår af Ekstra Bladet i dag.

Ordet ’tryghed’ var stadig drysset ud så tæt som birkes på et franskbrød. Spørgsmålet er, hvor ’trygt’ det virker, når det samme er sagt så mange gange før, uden at der er sket en snus. Tværtimod er der lukket flere politistationer og skåret ned på åbningstiderne for bare at nævne noget.

Comeback til landbetjentene er f.eks. noget, der virkelig skal få borgerne til at føle sig trygge som i moders favn, fremgik det. Nick Hækkerup – og hans ekko i denne sag, Peter Skaarup fra DF – får det til at lyde som de gode, gamle dage, hvor landbetjent Mortensen rykkede ud med sin hund Rollo til stort og småt døgnet rundt. Eller hvor den døgnåbne politistation stod som en klippe i oprørt hav i enhver købstad.

Sådan bliver det ikke, og i øvrigt er det begrænset, hvad Mortensen og Rollo kan stille op mod terrorister, cyberkriminalitet og organiseret svindel, der ligesom er dukket op siden Morten Korch-idyllen.

Flere indvendte på pressemødet, at det jo ikke er særlig epokegørende med 20 nye nærpolitistationer, når dem, vi har i forvejen, kun har åbent i få timer hver uge.

Hvad hjælper det så, når der står en tyv i køkkenet, eller bilen forsvandt, mens man var i Kvickly? Forbrydelser skal åbenbart begås i åbningstiden. Eller anmeldes digitalt.

Siden politireformen i 2006 og de følgende ’forbedringer’ har borgerne klaget massivt over, at politiet ikke kommer. Man skal netop anmelde det meste digitalt. Og så sker der ikke mere. Senest blev der hældt 1,9 mia. kr. i politiet i 2016, hvor Socialdemokratiet også stod og jublede med de samme vendinger.

Skepsis bliver til rendyrket mistro, når Nick Hækkerup forklarer, hvordan han får råd til 20 nye politistationer og 300 flere betjente.

Pengene skaffes bl.a. ved at nedlægge 900 årsværk i Rigspolitiet. Staten overtager noget af it-delen. Bagmandspolitiet får et nyt navn og nye gardiner. Så det er reelt 300 årsværk, der nedlægges, men de kan næppe dække udgifterne til Hækkerups fremtryllen af tryghed på S-togs-stationerne, politistationer i ghettoerne osv.

Fem betjente formodes at kunne passe en nærpolitistation i et udsat område, fremgår det. Det bliver formentlig en tjans, man truer frække rekrutter med, når man tænker på erfaringerne med beskudte, overmalede og nu nedlagte nærstationer i udsatte områder som Nørrebro i København.

Men det lyder åbenbart meget godt altsammen i regeringens ører. Siden de bliver ved med at gentage det igen og igen ...