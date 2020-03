Nicks nonsens

I SPJÆLDET for at stjæle en flaske håndsprit?!

YES! Man tror, det er løgn. Men det er bare en del af justitsminister Nick Hækkerups nye hastelov, som Folketinget førstebehandlede i går.

CORONAKRIMINALITET får mangedoblet straffen, efter at der har været ganske enkelte eksempler. Stjæler man derfor fremover håndsprit eller mundbind fra et hospital eller et apotek, vinker en ubetinget fængselsstraf forude. Det gælder også fupmagere, der sniger sig ind hos gamle under dække af at komme fra sundhedsmyndighederne.

FLERTALLET for denne gang symbolpolitik er allerede hjemme. Det var som bekendt Inger Støjberg, der først – med vanlig sans for at skrue op for artilleriet ved det mindste kriminelle myggestik

– fandt på dén med specifikt at gå efter håndsprittyvene med en særlig lov. Man har sådan set allerede lovhjemmel til det, så det er helt overflødigt. Men tju hej ... Få dage senere stod Hækkerup på tv-skærmen onsdag aften og erklærede med fast alvor, at det er helt nødvendigt at mangedoble strafferammen for en række mere eller mindre bagatelagtige forbrydelser, der har noget med corona at gøre.

HÆKKERUP spiler bringen ud som handlekraftig hardliner. Men ligner snarere en symbolsk fis i en hornlygte. Ja, frem for at demonstrere regeringens evne til at skabe tryghed i en krisetid, udstiller han snarere dens afmagt med sådan noget småpjat. Det er jo ikke ligefrem en tsunami af håndsprittyve, der har drænet sundhedssystemet for de vigtige værnemidler, men ret få, man hermed beskyder med det hårdeste skyts i tasken: Fængselsstraf.

I BEDSTE fald harmløst og lettere afskrækkende for disse kriminelle krybdyrhjerner. Men frem for at styrke tilliden til, at regeringen har en fast hånd om roret og det store overblik, tænker man snarere: Hvis de påstår, at det her gavner noget som helst, lyver de jo.

I FORVEJEN slår hele regeringens strategi med at lægge hele landet i benlås – frem for at teste – alvorlige revner i tilliden. Nu ser det som bekendt ud til, at man omsider magter både at lukke landet ned og samtidig teste bredt. Men er det lige nu, vi trænger til en oppustet lov om sprittyve?

POLITIET kan også lukke legepladser, fodboldbaner og broer med den nye hastelov, hvis man skønner, at her klumper borgere sig sammen med fare for smitte. Ja, loven giver mulighed for, at kun forsamlinger under to bliver tilladt, og så kan en forsamling vist ikke blive mindre. Man ser vel snart puslinge i flyverdragt blive ført bort i håndjern, fordi de har holdt fast i en gynge, der ikke er afsprittet, eller har dannet en smittefarlig forsamling på tre asociale desperados, som spiste madder på kanten af sandkasse.

NICK Hækkerup har i hvert fald alle antennerne ude!