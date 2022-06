Vi forstår godt, at Nadia Nadim tier. Hun har en dårlig sag. Måske en af de værste i verden.

Den danske fodboldstjerne har gladelig ladet sig spænde for Qatars VM-vogn. Hun bliver forgyldt for at promovere diktaturstaten og den kommende slutrunde. Diktaturstaten får dog mest af alt tavshed for sine penge.

Siden hun i april bekræftede sin ambassadør-tjans over for Ekstra Bladet, har vi igen og igen anmodet om et interview om det kommende VM.

I mere end 70 dage er vi blevet ignoreret, holdt hen og afvist. Selv landstræner Lars Søndergaards udmelding om, at Nadia Nadim skal udtale sig om Qatar, hvis hun vil med til EM, har hun indtil videre besvaret med tavshed.

Vi kender alle ordsproget om at tie, hvis man ikke har noget pænt at sige. Det er næppe den slags takt og tone, der driver Nadia Nadim i spørgsmålet om Qatar. På Instagram kalder hun sig ’stolt VM-ambassadør’, ligesom hun i april opfordrede sine 258.000 følgere til at sikre sig en billet til ’det bedste show på kloden’.

Fodboldspilleren har snarere indset, at tavshed er guld. For der findes ingen gode svar på de mange insisterende spørgsmål, vi står klar til at stille:

Hvorfor støtter du et diktatur, hvor kvinder undertrykkes. Hvor homoseksualitet er forbudt. Og hvor kærtegn i det offentlige rum straffes?

Hvorfor hvidvasker du et VM, der er opført på ligene af migrantarbejdere?

Hvorfor agerer du nikkedukke for en diktaturstat, der er kendt som et fristed for eftersøgte talibanere?

Spillerforeningen og DBU’s fodbolddirektør har for længst taget afstand fra ambassadørrollen. Og Dansk Flygtningehjælp har droppet hende.

Senest lød det sådan i diplomatiske vendinger fra den danske landsholdsanfører, Pernille Harder:

’Man tager sine egne valg, og det eneste, jeg kan sige, er, at jeg havde taget nogle andre beslutninger.’

Alle kritiske røster preller dog tilsyneladende af på den yderst erfarne angriber, der har hele 99 landsholdskampe bag sig.

Senere i dag vil det blive afsløret, om hun er udtaget til EM eller ej. Det ændrer dog ikke noget, hvad angår hendes omdømme. Skaden er sket. Nadia Nadim har gjort sig til en af Qatars nyttige idioter. Kvinden, der kom hertil som flygtning fra Afghanistan. Og hvis far blev dræbt af Taliban.

Det er svært at forstå hvorfor. Medmindre svaret er grådighed. Gad vide, hvor mange penge der skal til for at fortrænge sandheden om Qatar?