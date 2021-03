Nogen bør sige stop

16 ud af 17 medlemmer i Det Etiske Råd mener, at børn skal have ret til juridisk kønsskifte. En grænse omkring 10-12 år vil være passende, hedder det.

Her bør nogen sige stop. Danmark skal ikke have juridisk kønsskifte for børn.

Piger må gerne blive drenge, og drenge gerne piger. Når de er myndige, vel at mærke. Når de vurderes at være selvstændige, uafhængige individer, der er i stand til at administrere et banklån, føre bil, afgøre, hvem de vil stemme på til folketingsvalg – og overskue en kønsidentitet.

Selv med juridisk kønsskiftede voksne kommer vi nemt i problemer. Eksempelvis med en juridisk kønsskiftet mand, der insisterer på retten til at gå gennem kvindernes omklædning med svingende tomahawk. Eller som for knap et år siden i Herstedvester Fængsel, hvor en juridisk kønsskiftet mand dømt for grov voldtægt mod en kvinde krævede at blive overført til kvindefængsel med henvisning til sit nye cpr-nummer.

Vi har dertil eksempler på juridisk kønsskiftede mænd, der gør det lige lovlig fremragende i sport, hvor de dyster mod kvinder.

Nogle vil indvende, at der jo egentlig blot er tale om at skifte de sidste cifre i personnummeret. Og dermed vil de gerne fremhæve harmløsheden. Men som Gorm Greisen, der er overlæge og professor i pædiatri og i øvrigt tidligere formand for selvsamme Det Etiske Råd, siger til Ekstra Bladet:

’Jeg mener, at juridisk kønsskifte er principielt forkert, fordi man vil afgøre et juridisk anliggende ud fra noget subjektivt, altså hvad man føler sig som. På et andet område kunne der være nogle, som vil registreres med en anden alder, fordi de føler sig ældre eller yngre, end de er.’

Samfundet bør fastholde, at kønsidentitet er valgfrit. Men køn er ikke. Det første sidder i hovedet. Det sidste sidder mellem benene. Køn er ikke en social konstruktion. Langt størstedelen af befolkningen har en kønsidentitet, der matcher deres biologi. Det er klart, at personer, hvor identiteten ikke afspejler kønnet, skal have både hjælp og rådgivning. Også børn.

Man kan udmærket reagere medfølende og hjælpsomt på mindreåriges eventuelle kønsubehag uden at give dem ret til juridisk kønsskifte. Vi må fastholde, at kun kønsidentitet er en følelse. Køn er ikke. Heller ikke på papir.

Det er ikke undertrykkende over for børn, når man håndhæver, at nogle ting skal man være voksen for at kunne.