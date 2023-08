Nogen har gjort i nælderne, sådan ganske alvorligt. Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen har misinformeret Folketinget i en yderst alvorlig og suspekt sag om våbenkøb til milliarder.

Det centrale spørgsmål er, hvem der bærer skylden for miseren? Enten er det Jakob Ellemann-Jensen selv, eller også er det hans magtfulde generaler.

I dag lander en diger rapport om sagen. Lad os derfor ikke foruddiskontere, at aben blot bliver skubbet rundt. Man kunne jo blive positivt overrasket og helt sensationelt se en politiker tage ansvar for en stinker.

Det mest bekymrende er, at det overhovedet kan finde sted. Lad os derfor beskue skandalens groteske akter.

Ukraines præsident, Zelenskyj, vil gerne have Danmarks artilleri til at banke russerne. Det bad han Jakob Ellemann om i et videoopkald, da regeringen var helt nyfødt.

Det efterlod Danmark med et hul i overmunden, og vi skulle derfor i en ruf have nyt artilleri til at bide eventuelle fjender med. Forvaret er lune på det israelske Elbit Systems, og flere chefer fra Forsvaret besøger den kontroversielle fabrikant få uger før våbenkøbet.

Onsdag 25. januar indkalder Ellemann-Jensen så pludselig Folketingets partier til møde på Holmens Kanal. Det tager kun 35 minutter, har Altinget tidligere beskrevet.

Hovedbudskabet var angiveligt, at Forsvaret havde hentet tre tilbud. Og at israelernes med en pris på 1,7 mia. kroner var det bedste.

Dagen efter fik Folketingets Finansudvalg to timer til at haste ordren igennem, fordi fristen var kort, lød argumentet for hastværket. Enhver, der har beskæftiget sig et minimum med våbenhandler til stater, ved, at den slags normalt tager langt længere tid, end en Klovborg-ost er om at modne. Det er kompliceret og følsomt. Allerede der burde alle alarmklokker have bimlet. Men den slags er tilsyneladende sat ud af kraft, når der er krig på europæisk jord.

’Aktstykket haster, idet kontrakten med leverandøren skal underskrives snarest muligt,’ stod der i aktstykket, der skulle give grønt lys.

Og handlen gik da også igennem. Men siden er skeletterne væltet ud af våbenskabet.

Tidsfristen var slet ikke så kort, som Ellemann havde hævdet.

Og de to andre fabrikanter havde slet ikke givet deres bud på den måde, som det blev hævdet.

Under normale omstændigheder ville den ansvarlige minister blive væltet på en sag som denne.

Men det er ikke normale tider. Vi har en flertalsregering, der kan frikende sig selv for politisk ansvar, hvis den lyster.

Det er muligt, at den uerfarne Ellemann er blevet ført bag lyset af sine generaler. Men så er han mere naiv, end Forsvaret tillader. Og prøv lige at tænke den tanke til ende. I så fald skal vi snart aflevere 143 milliarder kroner til en række slyngler via forsvarsforliget. En række slyngler, der tilsyneladende er fløjtende ligeglade med demokratiet. Begge udfald er en skandale, som vi måske ikke får placeret et ansvar for, men må til bunds i for folkestyrets skyld.