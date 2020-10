ER DER NOGEN hjemme i DR? Noget ledelse eventuelt? Det kunne være en direktør, en HR-chef eller måske bare en redaktør i mellemklassen?

MANDAG MÅTTE DR’s P1 Morgen meddele, at det var umuligt at få en kommentar fra DR’s ledelse til sagen om sexisme i Danmarks Radio. Lige som det ikke lykkedes aftenen før i TV-Avisen.

Og det er jo slet ikke pinligt, som ironikere vil bemærke. Og heller ikke sigende, kan man sarkastisk supplere.

I 14 MÅNEDER har DR været vidende om radioværten Mads Aagaard Danielsens krænkelsesvanvid, da de oprindeligt fik en henvendelse. Først for nylig har det ført til hjemsendelse. Fordi Berlingske var på vej med historien, der blev offentliggjort søndag.

DET ER NORMALT i sådan en situation, at selv de trægeste ledere tænker, de må stille op. De må beklage og bedyre, at det her er noget, der i den grad skal udredes.

Det vides ikke, om DR gør et oprigtigt forsøg herpå. Det står til gengæld krystalklart, at man med fordel kunne have gjort det for godt et år siden og sparet sig selv – samt nogle sagesløse ofre – stor ydmygelse.

DEN GRELLESTE krænkelsessag i medieverdenen får således ikke alarmen i DR til at gå. Tværtimod, ser det ud til. Eller også er der tale om en ’silent alarm’ i DR Byen med instruks om, at man i tilfælde af en brand som denne blot fortsætter, som om intet er hændt.

SØNDAG VAR historien en af de højest prioriterede. Alle andre steder end på DR.dk. I P1’s debatprogram ’Ordet fanger’, der debatterer tidens mest påtrængende emner, erklærede værten sig inhabil, fordi han er ven med Mads Aagaard. Følgelig kunne man slet ikke tale om sagen, fik lytterne at vide.

SENT MANDAG eftermiddag lød tophistorien på DR.dk som følger: ’Skuespiller og instruktør samlede 100 beretninger om sexisme for tre år siden: ’Kort sagt er der ikke sket en skid’.

I DANMARKS RADIO følger man tydeligvis et særligt fagligt evangelie. Her udpeger man ivrigt splinter i andres øjne og fortier bjælken i sit eget. Det er som bekendt det, der i Bibelen kaldes hykleri. Det gør det også i den journalistiske bibel.