Noget er råddent i Sverige

Som om det ikke var nok, at resultatet af det svenske valg synes umuligt at arbejde med. Nu er valget tillige i fare for at blive erklæret ugyldigt. I hvert fald visse steder.

Midt i et politisk dødvande, hvor både Socialdemokraterna og Moderaterna kræver statsministerposten, men begge samtidig forsværger Sverigedemokraterna, er en om mulig større bekymring opstået i de seneste dage.

Det svenske valg var muligvis udsat for omfattende fusk. Foreløbigt er det uklart, men Riksdagens kontrolmyndighed, Valprövningsnämnden, har modtaget omkring 300 klager, oplyses det.

Ifølge dagbladet Dagens Nyheter er der politianmeldt flere tilfælde, hvor lokale partifolk eksempelvis ’har hjulpet’ folk med at stemme, ja, endog været med helt inde i stemmeboksen.

I Sverige får man ikke som i Danmark en lang stemmeseddel med alle partier og kandidater på. Her stemmer man ved at vælge en partiseddel uden for stemmeboksen med det parti, man vil stemme på. Med mindre man tager flere partiers stemmesedler, kan enhver dermed se, hvad man stemmer.

Svenskernes valghandling har således altid kun været delvis hemmelig. Hvilket er blevet kritiseret. Og nu viser systemet sig muligvis at være åben for manipulation.

I kommunerne Värmland og Degerfors kan der blive tale om omvalg, skriver Dagens Nyheter. I Degerfors Kommune er to lokalpolitikere anmeldt for valgpåvirkning. Den ene skulle angiveligt have tilbudt vælgere at købe deres stemmer.

Andre steder har kontroloptællinger afsløret grove fejl. I et valgdistrikt i Heby Kommune faldt andelen af stemmer på Vänsterpartiet med hele 39 procent, da optællingen blev kontrolleret. I et andet distrikt i Piteå var 173 stemmer erklæret ugyldige, kontrollen viste dog, at blot fire af disse faktisk var ugyldige. Dagens Nyheter opremser dertil en række andre opsigtsvækkende uregelmæssigheder.

Der går to uger, før Valprövningsnämnden har gennemgået de 300 klagesager.

Imens tæller man sig – fusk eller ej – frem til ’et endeligt valgresultat’ baseret på de afgivne stemmer.

Det står derfor uklart, om kontroloptællingen i de kommende dage får betydning for valgets erklærede resultat. I det hele taget er alt omkring det svenske valg mere uklart end nogensinde.

Sverige venter spændt på både resultat, undersøgelser og dom. Imens kunne svenskerne med fordel anvende tiden på at overveje, om ikke det kan gøres lidt bedre.