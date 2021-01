Nok om Venstre, lad os tale om mig

Jeg har altid beundret Lars Løkke Rasmussens evne til at overleve politisk. Men den her gang kan han have forregnet sig.

Løkke er ikke organisator. Han er kaos.

Løkke er en formidabel formidler, men det rækker ikke at elske rampelyset. Der er også nogen, der skal sørge for, at tingene fungerer, når TV-lamperne er slukkede. Det er derfor, vi har partier og ikke kun løsgængere.

Løkke er ikke en holdspiller. Han har aldrig været typen, der sang med på omkvædet, at ingen er større end partiet.

Efter 40 års medlemskab: Løkke melder sig ud af Venstre

Vi så det midt under valgkampen, da Løkke pludselig lancerede et samarbejde med hovedfjenden, Socialdemokratiet. Uden at have fortalt det til andre end en forfatter fra Politikens Forlag.

Vi så det, da Løkke fornærmet skred ud ad bagdøren fra Brejning, da hovedbestyrelsen havde fået nok. Og vi så det, da Løkke tog tværs 'Over Atlanten' på en reality-tv-tur midt under Folketingets mest hektiske periode.

I Løkkes egne øjne var han hævet over partiet. Og når partiet ikke vil have ham, må han lave et nyt.

Løkke påstår i sin nytårstale på Facebook, at det handler om Danmark. Intet kunne være mere forkert. Det handler om Løkke. Og Løkkes timing er som altid ekseptionel.

Statsministeren har knap sagt 'Godt Nytår', før Løkke overtager dagsordenen. Han VIL have lyset fra TV-kameraerne.

Hans Engell om Løkke-exit: - Det er meget trist

Timingen begrundes med Støjbergs udskamning af Venstre. Heller ikke det holder til et realitetstjek. Som statsminister accepterede Løkke Støjbergs flygtningekurs, fordi det lukkede flanken mod højre. Nu er han pludselig hellig humanist, global og med på at tage fælles internationalt ansvar.

Lars Løkke Rasmussen er det levende og skræmmende eksempel på, hvor svært det er at være forhenværende.

Omvendt måtte det komme hertil. Løkke vil stå forrest. Nu kan han så som løsgænger stå forrest med sig selv.

Venstre vil overleve. Nu har Jakob Ellemann-Jensen trods alt en mulighed for at tegne Venstre uden mislyde fra fortidens ekkodal.

I et farvel-tweet til Løkke skriver Ellemann: ’Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham’.

I Løkkes verden omskrives den til ’nok om Venstre, lad os tale om mig.’