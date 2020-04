Lige nu holder alle vejret. Men ikke på grund af smitten. Alt tyder heldigvis på, at coronavirussen er under kontrol i Danmark. Hospitalerne lukker coronaafdelinger, og danskere testes i tusindvis.

Men så er der økonomien. Her kan ingen ånde lettet op.

Vi troede, at regeringens hjælpepakker gav et pusterum. Men her på Ekstra Bladet er vi i ugens løb blevet bombarderet med henvendelser frabekymrede erhvervsdrivende, der har søgt hjælp, men endnu ikke fået penge. Og lige om lidt er det 1.maj med nye regninger og dermed endnu større likviditetsproblemer.

Udover penge mangler de erhvervsdrivende også klarhed. Hvornår må de åbne igen? Når de at åbne igen? Det er absurd, vi stadig ikke kan få et svar på, hvad regeringens plan er.

Først på ugen proklamerede Mette Frederiksen på endnu et pressemøde, at hun ville indlede forhandlingerne om en genåbning torsdag med de øvrige partier. Bedre sent end aldrig, mente de fleste sikkert og tænkte, at så vidste vi da i hvert fald besked før weekenden.

Men sådan arbejder Mette ikke. Nu er genåbningen sendt til analyse hos embedsmændene. Mandag er vismændene og finansministeriets embedsmænd inviteret med til forhandlingerne.

Så går der endnu længere tid med uvished. Og undskyld sproget: Hvorfor fanden er alle beregninger ikke for længst udført? Danmark har været lukket ned i seks uger. Jeg troede naivt, at embedsmændene havde brugt tiden på at beregne alle mulige scenarier. Og hvorfor skal det hele være hemmeligt?

Man får en snigende fornemmelse af, at regeringen ikke tror, at vi danskere er ansvarlige nok til at opføre os ordentligt, hvis vi kender planerne.

Men vi er mønsterborgere. Vi holdt afstand, fordi vi forstod, at det var alvorligt. Vi leverede det, regeringen ønskede. Selv fagkundskaben virker overrasket over, hvor meget vi gik i takt. Nu er det regeringens tur til at levere.

Der skal sættes skub i udbetalingerne af hjælp før 1.maj, så tusindvis af erhvervsdrivende ikke bliver tvunget til at lukke. Og vi skal have en klar plan for genåbningen af Danmark.