Nu er det socialdemokraternes tur

Der er nu gået præcist 250 dage, siden Socialdemokraterne med brask og bram sagde, at det var de nedslidtes tur. Men de nedslidte venter stadig.

Mureren Christian, tømreren Per, sosu-assistenten Bente, pædagogassistenten Anette, havnearbejderen Nikolaj, elektrikeren Torben, lufthavnsarbejderen Finn og slagteriarbejderen Ryan.

Det er alle mennesker, hvis situation vi har beskrevet her i Ekstra Bladet. Fælles for dem og mange tusinde andre er, at de har brug for Mette Frederiksens hjælp og stolede på hendes løfter.

Nu er Mette Frederiksen statsminister. Og alle er kommet i tvivl. Vi har stadig ikke set et konkret forslag. Hvem er det præcist, der kan forvente at kunne gå på tidligere pension?

Socialdemokraterne væver rundt og er stadig lige så diffuse, som da de lancerede idéen i januar. Dengang hed det, at den differentierede pension allerede skulle gælde fra 2020. Det kommer med garanti ikke til at ske. Og valgkamp-løftet om, at en konkret model senest vil blive præsenteret i foråret 2020, er partiet også på hastig flugt fra. På kongressen i Aalborg for nylig gjorde Mette Frederiksen elastikken endnu længere, da hun sagde, at det vil ske 'i denne valgperiode'.

På tirsdag åbner Folketinget. Det eneste, de nedslidte kan være helt sikre på, er, at der ikke kommer nogen hjælp til dem foreløbig.

Socialdemokraterne vil undskylde sig med, at det er kompliceret. Men det er endnu sværere dagligt at kæmpe med ondt i ryggen og knæene. Og med usikkerheden om, hvorvidt man nu kan holde ud frem til pensionsalderen.

Socialdemokraterne har ret i, at de ikke kan gennemføre en differentieret pension alene. Men politik er også vilje. Vilje til at fremføre, hvad man står for, og så må det briste eller bære. Hvis ingen andre end Socialdemokraterne vil støtte et forslag om at hjælpe de nedslidte, må regeringen træde tilbage og lade vælgerne afgøre sagen. Socialdemokraterne påstår jo, at det er hjerteblod.

Christian, Per, Bente, Nikolaj, Anette, Torben, Finn og Ryan har ikke brug for mummespil og udenomssnak.