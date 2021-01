Nu kommer det svære

Donald Trump har forladt Det Hvide Hus. Mange erklærer deres lettelse. Og ja, farcen er måske overstået. Men alvoren og det sværeste står tilbage.

Det er nu op til USA’s 46. præsident, Joe Biden, at hele et splittet USA. Og man må håbe, hans indsigt og tilgang er mere kvalificeret end eksempelvis den gennemsnitlige, danske socialmedie-bruger, der tydeligvis bilder sig ind, at med Trumps afgang samles USA, Vesten og verden på ny.

Ikke nødvendigvis. Og slet ikke med det samme.

For hvis ikke man tager i ed, at der findes en Lex Trump for eftertiden – en lære om, at der er grænser for, hvor meget en politisk elite kan være ude af kontakt og mangle forståelse for de vælgere, der ikke bryder sig om denne elite eller dens politik – vil historien gentage sig på Karl Marx-facon. Blot i omvendt rækkefølge: Først som farce (Trump), siden som tragedie – det vender alt sammen tilbage.

Joe Biden vil i så fald blot repræsentere lige præcis en tilbagevenden til det uafklarede, uforløste, stærkt delte og skrøbelige USA. Og tillige til, at det elitære Washington – ude af sync med store dele af nationen, hvilket valget af Trump viste – vender tilbage.

Det bliver selvsagt rart ikke længere at skulle beskæftige sig med ’Twitter-præsidenten’. Og dertil slippe for såkaldte politiske analyser, hvis iver efter at undsige Trump er blinde for den demokratiske udfordring, der nu følger.

Men folk, der hævder deres eget moralske og intellektuelle overherredømme ved blot at skrive de sidste fire år i USA ind i ’populismen’, hvormed politiske modstandere anvises pladsen som følelseslabile, faktaresistente tosser, har ikke lært noget. Dette elitære standpunkt var netop det, der fik Donald Trump valgt til at begynde med.

Joe Bidens udfordring er således kolossal. Foruden at få styr på coronaepidemien med over 400.000 døde amerikanere og 3000 nye døde hver dag står han med et folk, hvor knap halvdelen ikke bare foretrækker hans modstander, men brændende ønsker et andet styre. Og Biden skal om ikke vinde deres opbakning – så overvinde deres fjendtlighed.

Man må gerne frydes over Trumps afgang.

Men det er for tidligt at glæde sig over Joe Bidens tiltrædelse. Selvom han har begge kamre i Kongressen, har han et delt folk, og risikoen for at skuffe er overhængende.